SWIMMERとサンリオキャラクターズのコラボ再び！ベルメゾンのベビー・キッズ向けウェアが可愛い...
千趣会の通販事業ベルメゾンでは、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」と、サンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」から、ベビー・キッズ向け「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」を2025年8月21日から販売しています。
男女問わず着られるカラーリング
24年に発売して好評だったというスイマーとサンリオキャラクターズのベルメゾンオリジナルコラボレーション。今回は秋冬シーズンに向けたアイテムが新たに登場しました。薄手のスウェットシャツで、男女問わず着られるアイボリー系とベージュ系の2色展開です。
フロント部分はスイマーオリジナルの動物のキャラクターと、サンリオキャラクターズが仲よくテーブルを囲むイラストをプリント。袖にはチェック柄をあしらうなど、かわいくポップなデザインに仕上がっています。
サイズは80〜120までの5サイズ展開で、きょうだいでお揃いのコーディネートを楽しめます。80・90サイズには首元にスナップボタンを備え、着脱しやすい仕様です。
・アイボリー系
ハローキティやマイメロディ、シナモロール、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とスイマーのキャラクターがパンケーキを作っているイラストをプリント。アイボリーの身生地に赤いチェック柄の袖を組み合わせた、遊び心のあるデザインとなっています。
・ベージュ系
ポチャッコやハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、タキシードサムとスイマーのキャラクターがパンケーキパーティを楽しむイラストをプリントしました。秋冬らしい落ち着きのあるベージュとグリーンのカラーリングです。
価格は各2690円。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部