SWIMMERとサンリオキャラクターズのコラボ再び！ベルメゾンのベビー・キッズ向けウェアが可愛い...

千趣会の通販事業ベルメゾンでは、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」と、サンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」から、ベビー・キッズ向け「チェック袖ミニ裏毛ライトスウェットシャツ」を2025年8月21日から販売しています。

男女問わず着られるカラーリング

24年に発売して好評だったというスイマーとサンリオキャラクターズのベルメゾンオリジナルコラボレーション。今回は秋冬シーズンに向けたアイテムが新たに登場しました。薄手のスウェットシャツで、男女問わず着られるアイボリー系とベージュ系の2色展開です。

フロント部分はスイマーオリジナルの動物のキャラクターと、サンリオキャラクターズが仲よくテーブルを囲むイラストをプリント。袖にはチェック柄をあしらうなど、かわいくポップなデザインに仕上がっています。

サイズは80〜120までの5サイズ展開で、きょうだいでお揃いのコーディネートを楽しめます。80・90サイズには首元にスナップボタンを備え、着脱しやすい仕様です。

・アイボリー系

ハローキティやマイメロディ、シナモロール、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）とスイマーのキャラクターがパンケーキを作っているイラストをプリント。アイボリーの身生地に赤いチェック柄の袖を組み合わせた、遊び心のあるデザインとなっています。

・ベージュ系

ポチャッコやハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、タキシードサムとスイマーのキャラクターがパンケーキパーティを楽しむイラストをプリントしました。秋冬らしい落ち着きのあるベージュとグリーンのカラーリングです。

価格は各2690円。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部