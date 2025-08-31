ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡¡ÖËè²ó¤³¤ó¤Ê²è³Ñ¤ÎºÇ¡õ¹â¤ÊÌë¡×ÃçÎÉ¤·ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥é¥ÙS¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´ò¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËè²ó¤³¤ó¤Ê²è³Ñ¤ÎºÇ¡õ¹â¤ÊÌë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÊÁËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¤Î4¿Í¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íî¹ç¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÎÉ¤Ìë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö#»þÀ¸¤Á¤ã¤óÁýÎÌ´ü¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÁËÜ¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¤¤Î¤Ë½¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¡¼¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿»£¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¤³¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÂ³ÊÔ´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë4¿Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿2020Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢²ìÍè¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö·àÃÄÇ¯°ì¡Ê¤Í¤ó¤¤¤Á¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò»È¤Ã¤¿±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤Ê±é·à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤Ç¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤È·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢5·î¾å½Ü¡¢ºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÇÛ¿®¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¤ÏÊÁËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£