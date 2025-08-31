【ビアードパパ】9月の新作3種をチェック！新感覚「お月見シュー」や限定「森永ミルクキャラメルシュー」など、食べたくなるラインアップがザクザク。

シュークリーム専門店のビアードパパは、2025年9月1日から30日までの期間限定で『月見シュー』『ほうじ茶シュー』『森永ミルクキャラメルシュー』を販売します。

9月しか味わえない限定商品

秋ならではの味わいから、ロングセラー商品とのコラボまで3商品が登場します。

・月見シュー

"もちっ！ザクッ！とろり。"の食感を楽しめる、新感覚スイーツです。一口食べると、お餅とザクザク食感のクッキーシュー生地、カスタードの味わいと3つの異なる食感が口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。思わず写真を撮りたくなる、満月のようなビジュアルも魅力的。

価格は280円。

・ほうじ茶シュー

深い香りと甘みが特徴のほうじ茶スイーツを、シュークリームで再現した一品です。サクサク食感のシュー生地にはミルキーな甘さを添えるホワイトチョコをあしらい、注文後の仕上げにほうじ茶パウダーをひと振りすることで、豊かな香りが引き立てられます。

価格は280円。

・森永ミルクキャラメルシュー

昨年11月に販売され好評だった限定商品が復活！ 森永製菓の『森永ミルクキャラメル』の味わいを再現したコラボ商品です。

ビアードパパ自慢のサクサクとしたシュー生地の表面にキャラメル味をまとわせ、ミルクのコクとやさしい甘さのキャラメルクリームをシュー生地の中に詰め込んでいます。

価格は290円。

※価格はすべて税込です。

