

かなり様子が変わってきたとはいえ、まだ終身雇用の色合いも残る日本企業。こうした現状を変えることが日本経済を再生させる一手となるかもしれない（写真：Fast&Slow／PIXTA）

【データ】アメリカや韓国と比較すると一目瞭然！性別＆年齢層別の主要国「平均勤続年数」

平均勤続年数や転職経験率で見ると、日本の雇用者の企業間移動は諸外国に比べて低い。これまでの日本では、転職を希望する人の比率が低かった。しかし最近では、変化の兆しが見られる。日本を再活性化するには、こうした変化を推し進める必要がある――。野口悠紀雄氏による連載第154回。

諸外国に比べて長い日本の「勤続年数」

8月17日配信の本欄（「夏のインターン真っ盛り､そんな今こそ考えたい『就活は一斉』が象徴する日本型雇用の"大きすぎる弊害"」）で述べたように、日本の大学生の統一的スケジュールでの一斉就職活動は世界的に見て特殊なものだ。

こうした特殊なことが行われるのは、日本では「最初の就職先」が極めて重要な意味を持っているからだ。つまり、日本では転職率が極めて低く、同一企業での勤続年数が長いのだ。

世界各国との比較において、日本の勤続年数が長く、転職率が低いことは、いくつかの統計や調査によって確かめることができる。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の『データブック国際労働比較2025』には、世界各国の性別・年齢階級別勤続年数が示されている。

「男女計」で見ると、ヨーロッパでは「10年程度」の国が多い。イギリスが9.4年、ドイツが10.1年、フランスは10.3年などだ。北欧諸国はこれよりやや短く、スウェーデンで8.0年、デンマークが7.0年、フィンランドは8.0%、ノルウェーが8.3年などとなっている。

ところが、アメリカは3.9年と非常に短い。そして、日本は12.4年と、アメリカとは対極的に非常に長い。なお、韓国は6.2年だ。

男性だけを見ると、日本は13.8年と非常に長く、アメリカ（4.2年）の3倍以上になっている。なお女性は、日本が9.9年、アメリカは3.6年だ。ヨーロッパでは男女差はほとんどない。





日本の転職経験者が6割未満にとどまる現実

転職経験者に関する調査もある。求人検索エンジン 「Indeed （インディード）」の日本法人であるIndeed Japanは、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国で現在就業中の20〜50代の正社員男女計8848人を対象に、「転職」に関する調査を実施した。転職経験率は、日本が59.7%であるのに対して、イギリスは92.7%、アメリカは90.1%、ドイツは84.2％、韓国は75.8％だった。





このように、日本の転職率は世界の主要国に比べて著しく低い。アメリカではほとんどの人が転職を経験しているのに対して、日本では転職経験者は6割を下回る。この結果は、前述した平均勤続年数の結果と整合的なものだ。

Indeedの調査は「転職したい理由」も尋ねている。その回答を見ると、日本では「職場に不満や嫌なことがある」が多い（40.9%）。それに対して、ほかの4カ国では「不満はないが、自分にとってプラスになる」が多く45.0％以上を占めた。





これを見る限り、転職の理由には日本と他国の間に大きな差がある。日本では多くの人が、「できることなら同じ会社での勤務を続けたいが、職場に問題があるので、やむをえずに転職する」と考えている。それに対して、他国の場合は「新しいチャンスを掴むために積極的に転職する」といった考えを持つ人が多いと解釈できる。

ただし、日本でも転職に「やりがいを感じたい」といった前向きな期待を持つ人は多い。3人に1人以上（34.9%）が「転職にやりがいを感じたい」と回答した。

日本における転職の状況について、「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」（総務省統計局労働⼒⼈⼝統計室）が興味深いデータを提供している。

これによると、2023年第3四半期において、転職者（325万⼈）の就業者に占める割合（転職者⽐率）は4.8％で、1年前に⽐べて0.2ポイント上昇した（6期連続の上昇）。そして、 転職等希望者（1035万⼈）の就業者に占める割合は15.3％で、1.1ポイント上昇した（10期連続の上昇で、過去最⾼）。

男女別に見ると、かなりの差が確認できる。男性の場合には、転職等希望者の就業者に占める割合は、2019年頃までは10.5％程度であまり大きな変化がなかったのだが、その後は顕著に上昇した。そして、2023年第3四半期には14.2％程度まで上昇している。

ところが、それにもかかわらず、転職率は上記の期間を通じて大きな変化が見られない（女性については、このような変化は確認できない）。

原因としては、次の2つが考えられる。第1は、転職したいと考える男性は増えているにもかかわらず、企業側で中途採用の需要が増えないこと。第2は、転職はしたいのだが、転職市場が発達していないため、望むような転職先が見つからないことだ。

第1の原因である場合には、企業側が人事政策を見直すことによって、転職者が増加するだろう。第2の原因である場合には、転職市場の整備が重要な政策課題となる。

高度成長を支えた「日本型雇用体制」の終焉

いずれにせよ、男性の転職希望者が増えているのは注目すべき事実だ。対処のいかんによっては、日本の雇用状況は大きく変わる可能性がある。

日本型雇用体制は、高度成長の実現に大きな役割を果たした。 これは、当時の製造業を中心とする経済構造が日本型雇用体制にうまく適用したからだ。 しかし1980年代頃以降、世界経済は大きく変貌しており、この体制の限界が目立つようになっている。

高度成長を支えた経済体制がさまざまな面で変革を要請されている。その中でも重要性が高いものが雇用の体制だ。新しい産業構造に適用した社会となるために、 日本型雇用体制から脱却することが求められている 。

賃金体系が年序列から職務給体系に変わり、転職がごく普通のことになれば、「学歴」より「学力」が重視されることになるだろう（ここでは「学力」という言葉を「学校の勉強での成績」というだけでなく、「仕事を遂行する能力」という広い意味で用いている）。

これまでの日本組織の採用・昇進システムでは「どの大学を卒業したか」が極めて重要な意味を持っていた。つまり、日本は「学歴重視社会」であった。

それが学力重視に転換することはさまざまな違いをもたらす。個人の立場で言えば、「学歴」は人生の早い時点での成績によって決まってしまい、その後いくら能力を向上させたとしても変えることは事実上不可能だ。

こうして、「学歴社会」は事実上の身分社会になってしまう。いくら努力して実力を高めても、組織内で一定以上の昇進を望むことができない。このため、努力するインセンティブが失われる。その結果、企業や社会の活力が低下することになる。

「学力社会」は「学歴社会」と何が違うか

これに対して「学力社会」では、いつになっても努力によって自分の学力を高めることができ、それが評価される。つまり、「学力社会」とは挽回のチャンスがいくらでもある社会だ。このように、「学歴社会」から「学力社会」への転換は、個人の立場から見て望ましいはずだ。

それだけではない。「学力社会」では努力することのインセンティブが高まり、その結果、企業や社会の活力も高まることになる。

日本も、高度成長時代においては社会全体が成長したため、企業や個人の活力が失われることはなかった。しかし、低成長時代に移行すると、社会全体の底上げ効果がなくなるので、停滞してしまった。

それを覆して日本経済を活性化させ、生産性の引き上げを実現するためには、「学歴社会」から「学力重視社会」への転換が不可欠だ。

（野口 悠紀雄 ： 一橋大学名誉教授）