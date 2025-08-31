Image: minimalleather

毎日持つバッグを選ぶことは、ライフスタイルを選ぶこと。何を持ち、何を持たないか。どんなシーンで活動し、どんな自分でいたいか…。そんな問いに対する1つの回答が、この軽量レザートートには込められています。

グレージングレザーの艶やかさと、計算されたミニマルフォルムが特長。重量わずか450gと、「持つ」を感じさせない軽さが、そのまま行動範囲を広げます。

普段は知的な佇まいを演出しつつ、必要とあらば階段を2段飛ばしで駆け上がれるほどの機動力も兼ね備えた、「NIST LUXE」の魅力をまとめて見ていきましょう。

450gという解放感

「ちょっと歩こうかな？」と迷ったとき、重いバッグは言い訳になりがち。重量約450gの「NIST LUXE」なら、軽さが行動を後押ししてくれます。

一般的なレザートートが1200g前後あるのを考えると、「NIST LUXE」の重量は約3分の1。片手にスマホ、もう片手にこのトートを持っても、重さはほとんど変わらないのがわかると思います。

充実の収納と清潔を保つ内装

ガジェット、財布、折り畳み傘…全部定位置へ。内側に、スマホやパスケース向けフルレザーポケット（13 × 19cm）などを配した実用的な設計で、小物の迷子とは無縁です。

また、抗菌機能（※）を備えたナイロン裏地「クリンベレ」が、バッグ内を清潔に保つ一助に。ジム帰りのウェアを入れるときも安心です。

※ JIS L1902に基づく抗菌性試験済み

39cmの“都会サイズ”

満員電車で膝に乗せても隣席に干渉しない39cm幅。

幅を削っても14インチPCがすっと入るマチ設計と、まさに都市通勤のゴールデンサイズです。

天面フラップ＆底鋲

職人が紡ぐ、本物の質感

フラップ：中身が見えず、防犯＆美観を両立底鋲：カフェ作業なんかで床置きしても型崩れ知らず

真の軽さは、素材への深い理解なくしては生まれません。「NIST LUXE」に採用のグレージングレザーは、植物タンニンでじっくりと鞣された国産皮革。その表面に宿る艶は、職人の手作業によって生み出された革本来の光沢です。

丁寧に施されたコバ塗り（革の断面を美しく仕上げる技法）をはじめ、細部への徹底したこだわりが、このトートの完成度を物語っています。

サステナビリティも配慮

食肉副産物レザーを使用し、国内一貫生産。育てながら使う楽しさがここにあります。

キャメルとブラック、2色展開

キャメルは明るく軽やかな印象を与え、休日の装いに自然に馴染みます。一方ブラックは深く静謐な美しさを持ち、ビジネスシーンでの信頼感を演出します。

どちらも、使い込むほどに味わいが増す色合いです。

450gという数字は、単なる軽量化の指標じゃない…そう感じさせてくれる逸品。軽やかで上質な本革トートを選んで、これまで気づかなかった日常の制約から解放されるのを体感してみてください。キャンペーンはまもなく終了。プロダクトの詳しい情報、以下からチェックです。

【15機能搭載3分の1の軽さ】ワンランク上の大人の究極トート！365日快適 26,000円 超超早割 一般販売予定価格より50%OFF machi-yaで見る

