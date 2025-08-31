そんなことある…？ 拳を合わせて臨戦態勢で試合開始するも…左ジャブを一発被弾した直後に選手に“異変”が発生。めったに見られない、開始10秒でのハプニングに会場は沸き、ファンからも「えええ〜」「何しとんねん」と驚きの声があがった。

【映像】試合開始10秒で選手に起こった異変

トーナメント GACHI!!スーパーフライ級で棚澤大空（TEAM TEPPEN）と酒寄珠璃（TRY HARD GYM）が対戦。怒涛の7戦全勝でトーナメント“大本命”とされる18歳が、マウスピースを装着し忘れる珍事で試合は一時中断。思わぬアクシデントがあったものの、その後は終始積極的な打撃で試合を制した。

注目の「200万総取りトーナメント」一回戦第1試合は、プロデビューから7戦無敗のDEEP☆KICK -53kg王者である18歳・棚澤と、元消防士で現在はキック選手兼ユーチューバーという異色の経歴を持つ酒寄の対決となった。

精悍な表情でフェイスオフを終え、集中力を高めていた棚澤だったが、開始早々に思わぬ珍事が発生。ファーストコンタクトで酒寄の伸びのある左ジャブを被弾した直後、異変に気づいてレフェリーへ何やらアピール。試合は中断となった。

会場にはなんとも言えない空気が流れ、「マウスピース忘れた？」「どんなハプニング？」「えええ〜」とファンも騒然。セコンド陣もイレギュラーすぎる出来事に戸惑い、なかなかマウスピースが見つからない状態が続く。「何しとんねん」「紛失事件だ」「減点だろ」といった厳しい声も聞かれた。

その後、「マウスピースの装着を忘れていたということで、ただいま装着しています」という場内アナウンスが響くと、観客席からは笑いも起きる。棚澤は口頭注意のみで済み、ABEMA解説の一馬は「物凄い集中力ですねｗ」と苦笑混じりに新鋭の“うっかり”ミスをフォローした。

試合が再開されると、棚澤は序盤からトーナメントを意識したかのように早期決着を狙い、積極的に仕掛ける。対する酒寄も下がりながらカーフキックを刻み、ジワジワと反撃に転じた。

ややハイペースで攻めた棚澤は2ラウンド後半、酒寄のカウンターに合う場面も増える。しかし、3ラウンドでは再びアグレッシブに打ち合いに臨み、アッパーを軸に攻勢を立て直して主導権を掌握。後半の激しい攻防を制し、判定3-0の完勝を収めた。

序盤の珍しいハプニングを振り払うかのような勝利に、棚澤は「（トーナメント）次もあるんで修正します」と、安堵とも照れ隠しとも取れる笑みを浮かべた。なお棚澤はハプニングにも動じず、決勝でも3-0の判定勝利でトーナメントを見事に制覇した。