お祭りやフェスなどの屋外イベントや、人が多くて虫よけスプレーを使うのがはばかられるシーンで蚊が気になった時、その場を離れてスプレーを使うか気合いで蚊の襲来を耐えるかの2択になってしまった経験ってありませんか？

そんな時、シートタイプの虫よけならササっと対策できるんです。

ボディシート感覚で使える虫よけシート

無印良品で販売されている12枚入り290円（税込）の「虫よけシート」イベント時だけではなく、少し気温が下がった夕方ぐらいの時間に外出すると高確率で蚊に刺される私にとっては今の時期、手放せないアイテムです。

ボディシートのように取り出せるようになっているので使いたい時にサッと取り出してすぐに使えるのがいいところ。

1枚でガッツリ拭けるひたひたのシート

シートの大きさは約15cm×20cmで取り出すとかなりひたひたに潤っています。香りはあまり強くありませんが配合されているラベンダーエキスをほのかに感じる爽やかな香り。

腕や脚などの肌の露出部はもちろん

スプレータイプだと顔にかかりそうでつけにくい首筋などもシートタイプなら楽に虫よけできますね。この虫よけシートにはディート（※多くの虫よけに使用されている成分 ）が使われていることもあり効果は強力。この写真を撮影している時にも近くで蚊が飛んでいるのを目撃したのですが虫刺され被害はありませんでした。

持ち歩きやすさも魅力

小さいバッグに入れてもスペースをとりにくい持ち歩きやすさもシートタイプのいいところ。

税込み290円と手に取りやすい価格なので、私はよく持ち出す複数のバッグにいれっぱなしにしています。肌に何かを塗っている感覚が苦手なので虫よけをつけずに出かけて公園や水辺などの蚊が気になるところに行くときにサッと取り出して対策というスタイルで使いやすい虫よけシートは蚊の多い季節に欠かせない存在になってくれました。