¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö´Ú¹ñÎ¹¡¡´Ú¹ñÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ø¿©¡ÜÇã¤¤Êª¡Ù¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¥¤¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Ú¹ñ¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö´é¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¹©Äø¤Ë¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤ÇµÇ°¤Ë´Ú¹ñ¥Õ¥©¥È»£±Æ¤â¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¡¢£·¡Á£¸Ç¯Á°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿ÈýÌÓ¤È¥³¡¼¥é¥ë¥ê¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Î´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¡¢¥ß¥¿¥Ñ¥ó¿ä¤·¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£