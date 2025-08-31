◆陸上◇静岡県中部高校新人大会（３０日・草薙総合運動場陸上競技場）

女子走り幅跳びで、渡辺裕衣（東海大静岡翔洋１年）が５メートル９０で初優勝した。６月の東海総体では１センチ差の７位で全国出場を逃したジャンパーが、６位だった先輩の寺田涼華（同２年）に３５センチ差をつけて快勝。男子１００メートルでは全国総体でただ一人、同種目に１年生で出場した松下碩斗（静岡１年）が１０秒４０でＶ。女子４００メートルは小野杏南（静岡市立２年）が制するなど、同校で表彰台を独占した。

６月の伊勢のリベンジを、残暑厳しい草薙で果たした。女子走り幅跳びで１年生の渡辺が、初優勝を飾った。気温は３３度超、湿度６０％の暑さの中、追い風参考（プラス３・３メートル）ながら５メートル９０の大ジャンプ。「めちゃうれしかった」と、とびっきりの笑顔を見せた。

悔しい思いをバネにした。東海総体では５メートル５１で全国出場圏内６位に１センチ差で切符を逃した。紙一重の勝負で敗れたのは高校の先輩である寺田だった。「涼華さんは三段跳びがメイン種目の選手。幅跳びの選手として悔しかった」。その相手に雪辱して中部の頂点に立った。

夏の練習では一から幅跳びに向き合った。助走の出だしの強さと最後の４歩でピッチを上げることを意識。この日は参考記録のため、自己記録の５メートル５９の更新はならなかったが、手応えのある跳躍を連発して自信が芽生えた。「もっと大きい大会で勝ちたい。今季中に５メートル８０を出したい」。１センチの怖さを知った渡辺がひと夏でたくましく成長した。（塩沢 武士）

▽女子走り幅跳び 〈１〉渡辺裕衣（東海大静岡翔洋）５メートル９０〈２〉寺田涼華（東海大静岡翔洋）５メートル５５〈３〉印牧涼香（静岡サレジオ）５メートル５３

〇…女子４００メートルは小野が、天野華恋（１年）と吉川颯季（２年）との静岡市立対決を制した。自己ベストの５７秒２４には届かなかったものの、「まずまずの走り」と、納得の表情だった。「ほかの２人は、夏に１００、２００から４００に転向したばかりなので負けられなかった」。４００メートルの層が厚く、来年の全国総体１６００メートルリレーで決勝進出を目標に掲げている。

▽女子４００メートル決勝 〈１〉小野杏南（静岡市立）５７秒８５〈２〉天野華恋（静岡市立）５８秒２６〈３〉吉川颯季（静岡市立）５９秒０８

〇…男子１００メートルは松下が２位に０秒４２差をつけて快勝した。「Ｕ１８の出場権のためきょうは自己記録（１０秒６５）を伸ばしたかったけど、風に恵まれなかった」。予選から３走すべて追い風２・１メートル以上で参考記録に終わった。１年生ながら全国総体で決勝進出したが、同大会で清水空跳（星稜２年）が高校新の１０秒００をマークし、陸上界を驚かせた。「目指すところは分かった。まずは、１０秒２を目標にしたい」と前を見据えた。

▽男子１００メートル決勝 〈１〉松下碩斗（静岡）１０秒４０〈２〉鈴掛頼永（榛原）１０秒８２〈３〉長倉大和（相良）１０秒８９