¡Ö1ÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ã¤ÆÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ä¤ó¡×¿ùÃ«·ý»Î¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¾×·âÅÁÀâ ¥Ù¥ó¥Á¤¬Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿½éµå¥Ûー¥à¥é¥ó

¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¡Öµå³¦¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¡£
2008Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¸å¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º°ì¶Ú14Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾å19¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëº¸±¦Î¾ÂÇÀÊ¥Ûー¥à¥é¥ó¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿ùÃ«»á¤¬¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¡ÖÅÁÀâ¡×¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¾×·âÅª¤Ê°ìÆü¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿Ã¯¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¤¤ë¤Î¤«¡×¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö
――¿ùÃ«¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤ò¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ùÃ«¡§¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£½éµå¤Ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――¥×¥íÌîµå»Ë¾å¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ö1ÈÖ¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¡×¤Ç¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ùÃ«¡§¤Ï¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¤¥Üー¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿ùÃ«¡§¤µ¤¢¡¢¤¤¤¶¥×¥ì¥¤¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¤½¤Î½éµå¤Ç¤·¤¿¡£¥«ー¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µå¾ì¤â¡¢¤â¤¦¡¢¤¶¤ï¤¶¤ï¤·½Ð¤·¤Æ¡£¡Ö¤¨¤¨¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
――¥Ù¥ó¥Á¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿ùÃ«¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£ÂÇµå¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö½éµå......¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
――¤¢¤Þ¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢À¼¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ùÃ«¡§¤â¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¥Ý¥«ー¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡£Â¿Ê¬¡¢Á´°÷¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£