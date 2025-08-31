政府は今年、いわゆる「台湾有事」を想定した沖縄の住民避難計画を公表しました。80年前、強制的な疎開の結果多くの住民が命を落とした島は、複雑な思いに揺れています。



■“台湾有事”に備え「住民避難計画」

日本最南端の有人島、沖縄･波照間島は人口450人、サトウキビなどの農業が中心ののどかな島です。そんな島の未来に影を落とす計画が今年3月、政府から公表されました。

中国の軍事的な脅威の高まりを背景にした、いわゆる「台湾有事」に備え、沖縄の先島諸島からすべての住民を九州や山口の各県に避難させる「住民避難計画」です。波照間島からは、船や飛行機を乗り継いで、長崎県に避難する計画です。

■島の前代表も…避難先には「行かない」

今年の春まで島の代表として公民館長を務めた仲底善章さん（69）は疑問を感じています。

波照間公民館・前館長 仲底善章さん

「（避難先には）行かないはず。僕も行かんよ。年寄りはほとんど行かないと思う。国民保護法、実際は紙の上だけの計画であって（避難は）実際できない」

「いったん（島を）出たら、戻れないでしょ」

■背景に80年前の沖縄戦の記憶

その背景には、80年前の沖縄戦で、島の住民が経験した“強制疎開の悲劇”があります。当時11歳だった大泊清士さん（91）は、疎開先で「戦争マラリア」を体験しました。

大泊清士さん

「西表島に疎開させられて、マラリアにかかって、もう大変だった。ガタガタガタガタ…って震えたよ。寒くて」

■強制避難先で「みんな亡くなった」

1945年4月、陸軍から偽名で派遣された軍人が、1600人余りの全島民を、強制的に対岸の西表島に疎開させました。日本軍は、アメリカ軍が波照間島に上陸して住民が捕虜となり、日本側の情報が漏れることを恐れていたのです。

大泊清士さん

「山下軍曹といって日本軍の偉い人が来て、軍の命令だと言って追い払うみたいだったからね」

しかし、疎開先はマラリアを媒介する蚊の生息地。次々とマラリアの高熱に倒れ、疎開した島民の約3分の1近くが亡くなりました。

大泊清士さん

「みんな亡くなったから、一人になってるさ。国が悪いのに」

「どうしようもない、何とも言えない。命令だから」

大泊さんも家族をすべて亡くしました。国からの補償は、今日まで一切ありません。

■住民避難計画が“かつての記憶と重なる”

「戦争マラリア」の体験者には、国の住民避難計画が、かつての強制疎開の記憶に重なります。大泊さんは、二度と島を離れたくないと話します。

大泊清士さん

「苦しんできたから（避難先には）行かないと思う」

「もう一回、あんなのはやりたくない」

新たな戦争に備えた計画が具体化されていく中、私たちは戦争マラリアの歴史から何を学ぶべきでしょうか。