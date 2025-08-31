日本でも類を見ない“ポツンと一軒家”。建築したのは伝統技法を一から学んだアメリカ人男性

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

8月31日（日）放送の同番組では、1年前に訪れた愛媛県にあるポツンと一軒家を再訪する。

森を切り拓いて作った美しい棚田を見下ろすように建つ、丸い茅葺屋根の道場が印象的なポツンと一軒家。

この地で暮らしていたのは、日本の自然と伝統文化を愛し、17年前に来日して数々の武術を習得したアメリカ出身のベンジャミンさん（37歳）と妻（47歳）。日本でも類を見ない円錐形の茅葺屋根が特徴の道場は、6年前に耕作放棄地となっていたこの地を購入し、伝統技法を一から学んだという夫婦が建築した。

自然と共生し、武道、農業、建築を一体と考える総合武術“自然道”を主宰しており、道場では古武術の指導も行っている。

1年前に訪れたときは「アボカドを育てられるような温室を作りたい」と話していたベンジャミンさん夫妻。1年ぶりに再訪し、自然との共生を楽しみながら実践する暮らしぶりや、道場での武術指導の様子などにも迫る。

現在は、温室の棟上げなど道場生たちとともに建築。ベンジャミンさん夫妻が実践している貴重な伝統工法にも密着していく。

捜索隊が訪れたのは梅雨入り前で、ちょうど田植えの日。“ハッピーヒル”や“古代米（赤米、黒米）”といった希少な米を毎年無農薬で育てており、その田植え作業も昔から伝わる伝統的な農法だ。田植え前には、五穀豊穣を願う昔ながらの儀式を行った後に、道場生たちと田植え作業を行う。

田植えがひと段落した後、昼食にはハッピーヒルを使った山菜おこわやいなりずし、自家製野菜をふんだんに使った色とりどりの手料理が振る舞われる。