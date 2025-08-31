米実況がスタンドで観戦

米大リーグ・ドジャースの実況担当者が普段と違う位置からの観戦を報告した。大谷翔平投手に手を振る小さな子どもの姿をSNSに投稿。米ファンから「可愛すぎる」「愛らしくて、最高の座席だね」と虜になった様子の声が漏れた。

微笑ましい光景を投じたのは、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏だ。2人の息子が本拠地でドジャース戦を観戦する姿を自身のインスタグラムに公開した。

ネクストバッターズサークルで待っていた大谷の姿に興奮したようで、ネット越しに手を振る姿も。文面には「“Dahjuhz”に声援を送る少年たち。ドジャースタジアムのブースからの眺めを上回るのは難しく、スタジアムの最上階からの眺めに勝るのはほとんど不可能だ。しかし、少年たちがとても幸せで夢中になっているのを見るのは、とても素晴らしい」と綴られている。「Dahjuhz」はまだうまく「Dodgers」と発音できない息子たちの声援を文字にしたものとみられる。

ドジャース戦にまつわるインスタグラムの投稿では、自身の姿を捉えた実況席の映像などを公開してきたネルソン氏。家族の愛らしい観戦風景を捉えた今回の投稿には、「可愛すぎる」「これ大好き」「本物のブルーファンたち」「愛らしくて、最高の座席だね」「素晴らしい!!!」など様々な反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）