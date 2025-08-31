◇セ・リーグ 阪神3―2巨人（2025年8月30日 甲子園）

プラスに聞こえる「積極的」は時に誤解を生む。打撃で言えば、何でもかんでも打ちにいくのは強引、または無謀だ。冷静に投球を選ぶのが正しい姿勢となる。

阪神・森下翔太にそんな慎重さを見た。1回裏1死二塁での中堅への先制二塁打、3回裏1死一塁での左前打、いずれも得点にからんだ安打は、ともに「ノースリー」（3ボール―0ストライク）から1球待った後に打ちに出たものだった。

森下は今季カウント3―0で4打数2安打1本塁打と打っていた。恐らく「待て」は出ていない。それでも1回裏などは真ん中の直球を見送り、続く外角直球をセンター返ししたのだった。

大リーグでベーブ・ルースの通算本塁打記録を破ったハンク・アーロンは3―0では待球を心がけた。打者絶対有利で＜ボールを強く叩きすぎたり、悪球に手を出してしまったこともよくある＞と『ホームラン・バイブル』（ベースボール・マガジン社）に記した。＜だから3ボール2ストライクか3ボール1ストライクの時に打つ方が好きだ。ミートすることを一番心がけるからだ＞。

森下は6回裏には10球目を四球、8回裏は8球目を左翼線二塁打と打席での粘りもあった。

選球という点で近本光司が得た3四球に復調を見たい。連続無安打は7試合、35打席まで伸びたが、打席での冷静さが見えた。打ちにいきながら見送る。「積極的待球」とでも呼びたい。

スランプ脱出法について古田敦也が＜打ちたい気持ちを抑える＞と著書『うまくいかないときの心理術』（PHP新書）に書いている。＜打率が悪くなって打たなきゃいけないと思った時ほど、フォアボールで出ようとする。打ちたい気持ちを我慢して時を待つ＞。

近本は今回の連続無安打が始まる前、2割9分1厘あった打率が2割7分7厘まで落ちたが、トンネル脱出の光は見えている。四球で出ては先制、決勝と2度生還を果たし、ウイニングボールもつかんだ。十分に勝利に貢献したわけだ。

この夜は3個の申告敬遠を含め実に11四球を得た。決勝点も熊谷敬宥が選んだ押し出しだった。「四球力」は健在だ。

8月最後の週末、今季最多の観衆4万2643人がわいた。マジックナンバーは1桁となった。その時を積極的に待ちたい。 ＝敬称略＝

