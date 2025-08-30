ストレスに効く漢方薬とは? 市販と処方で異なる選び方のポイントを薬剤師に聞く

ストレスによる不調に悩む方は少なくありませんが、漢方薬が心身のバランスを整える一助となることをご存じでしょうか。現在、医療用漢方製剤だけでも約130種類あり、その中にはイライラや不安、不眠などメンタルに関わる症状に効果が期待できる処方も多く存在します。漢方薬の選び方や、ドラッグストアで買える一般用医薬品との違いについて、薬剤師の栗原さんに伺いました。

監修薬剤師：

栗原 徹（薬剤師）

パパ薬剤師。製薬メーカーにて「抗がん剤」「神経領域（不眠・パーキンソン病など）」「関節リウマチ」と幅広い領域で医薬品情報担当者（MR）として従事。現在は薬剤師兼ライターとして活動中。

編集部

漢方薬でストレスに対して効果が期待できる薬剤はどれくらいありますか？

栗原さん

現在、漢方薬は医療用漢方製剤だけでも約130種類あります。その中から、精神症状に関連する効果が期待できるものが非常に多くあるため、選択することが難しいのが現状です。

編集部

それぞれどのような使い分けがされるのでしょうか？

栗原さん

メンタルへの症状として、「イライラ」「不安」「のどのつかえ感」「めまい」「不眠」などがあります。一例ですが、・「抑肝散（ヨクカンサン）」では、イライラによる自律神経の乱れと不眠のある虚弱な体質な方・「柴胡加竜骨牡蛎湯（サイコカリュウコツボレイトウ）」では、抑肝散と異なり、比較的体力があり、苛立ち・不眠のある方・「半夏厚朴湯（ハンゲコウボクトウ）」では、不安や気分がふさいで、のどに異物感があり、眠れない方・「桂枝加竜骨牡蛎湯（ケイシカリュウコツボレイトウ）」では、ストレスによる、神経衰弱・不眠のある方など、様々な背景から選択されてきます。

編集部

漢方における一般用医薬品と処方箋医薬品の違いについて教えてください。

栗原さん

漢方薬にはドラッグストアでも購入できる市販薬があります。クリニックなどで処方される医薬品との違いは2点あります。1点目は「成分量」です。ドラッグストアで購入できる漢方薬は、安全に使っていただけるように、成分量が少ないものがほとんどです。2点目は「価格」です。医療用漢方は保険適用されますが、市販薬は全額自己負担となります。

