¡Ú¹Í¤¨¤¹¤®¡Û»Å»ö¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë»×¹Í¥°¥»¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦150ËüÉôÆÍÇË¡¦39¤«¹ñ´©¹Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØSTOP OVERTHINKING ¡½¡½ »×¹Í¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ç¾¤¬ºã¤¨¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¤À¡£Amazon.com¤Ç¤â13,000Ä¶¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¤³¦¤¬Àä»¿¤¹¤ëÏÃÂê½ñ¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾ÈµÜÎË»Ò»á¤Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë»×¹Í¥°¥»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ½ÐÈÇ¶É¡Ë
¸áÁ°Ãæ¤òÀêÎÎ¤¹¤ë¡È°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¡É
¡¡Ä«¤«¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¼ê¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¼è°úÀè¤Ø¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¤¿¤À¤Î³ÎÇ§¤Ç¡¢¿ôÊ¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¸áÁ°Ãæ¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥á¡¼¥ë¤Ê¤é¤¹¤°¤ËÁ÷¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«µÞ¤Ë¹ø¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÁê¼ê¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¸á¸å¤Î¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ¯¤ÊÁÛÁü¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤À¤±¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾å»Ê¤Ø¤ÎÊó¹ð¤äÆüÄø¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤â¡¢¤ä¤ì¤Ð°ì½Ö¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ë¡Öº¬µò¤Ê¤ÁÛÁü¡×
¡¡»ä¤ÏÄ¹¤¤¤¢¤¤¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿Àè¤Î¤Ð¤·¤ò¡ÖÁê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤ÉÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÁÛÁü¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡ÖË»¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤ÊÀè¤Î¤Ð¤·¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
µ¯¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë
¤È¤é¤ï¤ì¤ë¿´
¡¡¿Í¤ÎÁÛÁü¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë·¹¤¯¡£
¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤Àµ¯¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ËÉÔ°Â¤òÅê±Æ¤·¡¢¸½¼Â°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¿ôÊ¬¤Ç½ª¤ï¤ëÃ±½ã¤Ê»Å»ö¤Ç¤µ¤¨¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¾ã³²Êª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ì¯¤ÊÁÛÁü¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤Î¸«¤¨Êý¤Þ¤ÇÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Ã¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ì¤ÐÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¡£
¡¡³ÎÇ§¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤âÆ§¤ß½Ð¤»¤º¡¢¹ÔÆ°¤è¤ê»×¹Í¤¬ÀèÁö¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æ°¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë
¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤È¤¤¤¦½¬´·
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¿´Íý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³ÎÇ§¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¬ÂÚ¤ë¡¢»ñÎÁ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¤¿¤á¤é¤¤¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤·Á¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹ÔÆ°¤è¤ê¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸úÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
¡¡Àè¤Î¤Ð¤·¤Î½¬´·¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ®²Ì¤òÁË³²¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥¹¥¯¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Í¤¨¤¹¤®¤Ï¡ÖÀ³Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¡ØSTOP OVERTHINKING¡Ù¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥È¥ì¥ó¥È¥ó¤â¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î½¬´·¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡½¡½¡ØSTOP OVERTHINKING¡Ù¡ÊP.45¡Ë¤è¤ê
¡ÖÀ³Ê¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï½¬´·¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÎÉéÃ´¤Ï¤°¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¾É¤Î°äÅÁÎ¨¤Ï26¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÂçÉôÊ¬¤Ï´Ä¶Åª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤Ç»×¹Í¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½¬´·¤Ê¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤¦»×¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
ÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½¬´·
¡¡¤µ¤é¤ËËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î°·¤¤Êý¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÍî¤ÁÃå¤«¤»Êý¡¢»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÖÅÙ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êËÜ½ñ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¤ä¤ëµ¤¤Î½Ð¤·Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Î¥ë¡¼¥×¤òº¬ËÜ¤«¤éÃÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÅÚÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤â¤¦°ìÅÙÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Ï¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÊÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡ÖÂÐ¾Ý¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½¬´·¤¬»×¹Í¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÊÑ²½¤Ï·àÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤ËÆü¾ï¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹Í¤¨¤¹¤®¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ø
¡¡¹Í¤¨¤¹¤®¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÂ¤¤¤Ï¸º¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËÍ¾Çò¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍ¾Çò¤¬½¸Ãæ¤ò»Ù¤¨¡¢À®²Ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆ¬¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¼«Á³¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¡×¤Ï¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤Ä·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ö½¬´·¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØSTOP OVERTHINKING ¡½¡½»×¹Í¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ç¾¤¬ºã¤¨¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë