自宅内の工房で木彫り作品を作るキボリノコンノさん＝2025年7月15日、浜松市

目玉焼きやトースト、たい焼き、みかん―。木彫りアーティストのキボリノコンノさん（36）＝浜松市＝が、食べられそうで食べられない作品を生み出し、交流サイト（SNS）を中心に話題を集めている。公務員から転身し、これまで200種類以上の「木製食品」を作成。全国で展示会を開き、多くの人の目を惑わせている。コンノさんは昔からサプライズ好きだったといい「あっと驚いてもらえる作品を作り続けたい」と意気込む。（共同通信＝柿沼亜里沙）

幼少期から物作りが好きで、中学時にはごみ箱やラックなど身の回りの家具は手作りした。静岡文化芸術大で工業デザインを学び、静岡県内の家具メーカーに就職。2015年に県内の市職員に転職し、趣味で物作りを続けていた。

新型コロナウイルス感染症が流行し、自宅で過ごす時間が多くなった。変わってしまった生活に思い悩んでいるとき、毎日豆をひいて入れていたコーヒーが転機になった。2021年9月のある日、コーヒー豆を見ていると「これは木で作れそうだな」と、ふと思った。

小学生時の彫刻刀を持ち出し制作、完成した作品をSNSに投稿すると「本物にしか見えない」と好反応が返ってきた。2021年11月から「キボリノコンノ」のアカウントで次々に作品を紹介。さまざまな感想が寄せられ、コロナ禍で途絶えた交流が復活したようでうれしかった。

2023年3月に約8年勤めた市役所を辞め、自宅内に工房を設けて翌月に木彫りアーティストとして活動を始めた。周囲との会話から作品のアイデアを得ることが多いという。「みんなを驚かせたい一心」で木を彫り進め、うなぎパイや納豆などに変身させている。

展示会開催のほか絵本出版など幅広く活動し、スタッフは雇わず全て1人でこなす。「あくまで木彫りはコミュニケーションツール。作品をきっかけに、みなさんの会話が生まれることが一番うれしい」とコンノさん。

木彫りの鯛焼きを持つキボリノコンノさん＝2025年7月15日、浜松市

木彫りで作られたパンケーキ