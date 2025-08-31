¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Âç²Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¿·¶ÃÏ¡¡¹ÈÇò²Î¼ê¤¬±éµ»¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡Ö²Î¤Î¸¶ÅÀ¡×
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬¡¢8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊÂè33²ó¡Ë¤Ë¹¾¸Í¾ôÎÜÍþ¤ÎÎ®ÇÉ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ÉÙËÜÀá¤ÎÁ´À¹´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×Ìò¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤¹¤ë¡£¿·ÉÍ¤Ï2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÎ¥¤µ¤Ê¤¤ Î¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢´Å¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÇ°´ê¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½é½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ï¡¢¼«¿È¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¤Î¸òÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î·Ð¸³¤¬¼«¿È¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼èºà¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè33²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¡×¤À¤Ã¤¿¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡×¤È¿´¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤Þ¤µ¤«º£Ç¯³ð¤¦¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¤Ã¤¿¡£Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¼ýÏ¿¤ÎÆüÄø¤¬Á´¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯ÈëÌ©¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ò¶Ø¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²Î¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¡¢´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
Ìò¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤È³ëÆ£
½é¤á¤Æ¤Î»þÂå·à½Ð±é¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÄ©Àï¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤¿ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¼Âºß¤·¤¿¾ôÎÜÍþ¤Î²Î¤¤¼ê¤À¡£¸½Âå¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿·ÉÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¸ì¤ê¡×¤ä¡Ö½êºî¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Î¤Î¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤ä¤³¤Ö¤·¤òÈ´¤¯É½¸½¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¿·ÉÍ¤Ï¡¢¸½Âå¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦²Î¤¤Êý¤òÀèÀ¸¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈ¯²»¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃåÊª¤òÃå¤ÆÊâ¤¯Î©¤ÁÊý¤äÀð»Ò¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿½êºî¤â¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ò²Î¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢ÏÃ¤·Êý¤äÌÜ¤Î»È¤¤Êý¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃý¤ëÁ°¤Î¸ÆµÛ¡×¤Þ¤Ç¤òºÙ¤«¤¯´Ñ»¡¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢²Î¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ä´ÖÁÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶õÇò¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²Î¼ê³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
µ®½Å¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¿¼¤Þ¤ëå«
¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÂç¤¤Ê´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²ñÏÃ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ç¤ÎÀáÊ¬²ñ¤ÇºÆ²ñ¡£º£²ó¤Î¶¦±é¤Ï3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¤«¤é¡Ö¥ì¥ª¥ó·¯¤È¤³¤³¤Ç²ñ¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²Î¤Î¸½¾ì¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿·ÉÍ¤¬¸À¤¦¤È¡¢²£ÉÍ¤Ï¡Ö²Î¤Ç¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ë°ìÈ¯¤Ç»£¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¿·ÉÍ¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤¹Êý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÉÍ¤Ï²£ÉÍ¤Î±éµ»¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤«¼«¿È¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤ä¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ìò¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·ÉÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿·ÀñÁÈ¡×¤È²óÅú¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë´Ñ¤¿¹á¼è¿µ¸ã±é¤¸¤ë¶áÆ£Í¦¤Î»Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤È¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤«¤é¤Î³Ø¤Ó
¿·ÉÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ìîµå¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿²áµî¤À¡£Èà¤Ï¤½¤ÎÇÔËÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²Î¼ê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¿·ÉÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯´Ö¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
»þÂå¤Ë¹³¤¤¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î»Ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆ®¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤ÎÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤Ë²Î¼ê¤Ç¤¢¤ëÉã¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Éã¤Î»Ñ¤«¤é¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤¹¤´¤µ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤¹¤´¤µ¡×¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¡¢¡Ö¤ª¤«¤Á¤Þ¤Á¥Ñ¥ó¥À¹¾ì¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç´ÑµÒ¤¬È·¤¬£³±©¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈÔ²ó¤¹¤ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê»Ñ¤Ç¸«ÊÖ¤¹¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤â¤Þ¤¿¡¢Èà¤ÎÌ´¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¡¢¤«¤Ä¤Æ´ÑµÒ¤¬È·¤¬£³±©¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾åÌî¤Ç´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â·Ý»ö¤Ï¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¿·ÉÍ¡£¼«Á³ºÒ³²¤ä¤Ä¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö²Î¤ÇÌþ¤·¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ýÏ¿¤ò·Ð¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¦¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÀÀ¤¤
¡Ö¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·ÉÍ¤Ï½é¤Î»þÂå·à½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤ò°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Èà¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½Ð±é¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¿·ÉÍ¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¡ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¥ì¥ª¥ó¡ª¡É¡×¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ËÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤¬¡¢Èà¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¡Ö¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡×¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¡£