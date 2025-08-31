¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ»É¤·°ã¤¨¤Æ¤Ï¡©¡×ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë¶ìÀï¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ë½õ¸À
¡Ö¤É¤¦¤»¤ª¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×ÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤Ë½õ¸À
»²±¡Áª¤ËÂçÇÔ¤·¡¢°úÀÕ¼Ç¤¤ÎÀ¼¤¬ÅÞÆâ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Â³ÅêÊý¿Ë¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê68¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤«¤é½õ¸À¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤ÎÀÐ´Ý¿ÆóÂåÉ½¡Ê43¡Ë¤¬ÂåÉ½ÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿£¸·î27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡£¤½¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¡¢²¾¤ËÀÐÇË»á¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÌµÍý¤¬¤¢¤ë²¾Äê¤Î¼ÁÌä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤ë¤³¤È¤âÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¼¤á¤º¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤âÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ç¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«Åú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂåÉ½¤¬Á´Éô°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤âº£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤âÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´¤Æ¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó°ì¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
ºòÇ¯£··î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê73¡Ë¤Ë¼¡¤°166ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÀ¯¼£²°¤Î°ìÁÝ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀÐ´ÝÀûÉ÷¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤À¤±¤Ï¤¢¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË»á¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ´Ý»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤ª¤í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é»É¤·°ã¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Î¢¶â¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤³¤Î¿Í¤È¤³¤Î¿Í¤Ë¤È¤é¤»¤Þ¤¹¡¢¤ÈÌ¾»Ø¤·¤ò¤·¡¢Æ»Ï¢¤ì¤Ë¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×
¡ÖÈ¿ÀÐÇËÇÉ¤Îµ¡±¿¤¬°à¤ó¤À¡×¤ÎÀ¼¤â
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÂ³¤±¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£
£¸·î27Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡£¿¿²Æ¤Ê¤¬¤é¤âÃËÀ°Ñ°÷¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤ÃåÍÑ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê²ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆâ³°¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
ÏÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤¿µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ÏÌµµÌ¾¤ÇÅêÉ¼¤µ¤ì¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤«¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£½é²ñ¹ç¤ËÂ³¤¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î²ñ¹ç¤Ç¤â¡ÖÌµµÌ¾¤Ç¸ø³«¤ÏÍ×µáµÄ°÷¤ÎÁí¿ô¤Î¤ß¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿°Ñ°÷¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÁíºÛ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë¼Ç¤¤òÇ÷¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¾å²ó¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëµÄ°÷¤Ë¤Ï½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤ò¤·¤¿½ñÌÌ¤ò»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£
¡Ö½Å¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Áª´É¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¡Ê71¡Ë¤Ï»áÌ¾¸øÉ½¤ÎÍýÍ³¤ò¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Äê¤á¤¿Æü¤Î¸áÁ°£¹»þ¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç¤Î£±Æü¤Î¤ß¤òÄó½ÐÆü¤È¤·¡¢µÄ°÷ËÜ¿Í¤¬ÅÞËÜÉô¤Ë»ý»²¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Î¤ßÂåÍý¤ÎÄó½Ð¤òÇ§¤á¤ë¤¬¡¢°Ñ°÷¤¬µÄ°÷¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢°Õ»×³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤òÍ¸ú¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£Ê£¿ô¤ÎµÄ°÷¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢°ì³ç¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±óÊý¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¤Ï¥á¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶áÎÙ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë»ý»²¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤ÎÊýºö¤ò¤È¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¤¢¤êÊý¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤éÁª´É¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£Åª¤Ê±Æ¶Á¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸ø³«¤ò·è¤á¤¿¡×¡Ê°©Âô»á¡Ë
¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï295¿Í¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤Ï47¿Í¤Ç¹ç·×342¿Í¡£²áÈ¾¿ô¤Î172¿Í¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÎ×»þÁíºÛÁª³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÈ¿ÀÐÇËÇÉ¤Îµ¡±¿¤¬°à¤ó¤À¡×
°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤ÏÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¤½¤¦¸ì¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤·¡¢µÄ°÷ËÜ¿Í¤Î»ý»²¤Ç¡¢½¸·×¸å¤ËÄó½Ð¼Ô¤Î»áÌ¾¸øÉ½¤Ç¤Ï¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£²áÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤ºÁíºÛÁª¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¹¹ÔÉô¤«¤é¤Î¿Í»ö¤Ç¤ÎÎä¶ø¤äÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¹Í¤¨¡¢Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤àµÄ°÷¤â½Ð¤è¤¦¡£
£¹·î£¸Æü¤¬½¸·×Æü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬µïÊÂ¤ÖÃæ¡¢ÁªµóÃÏÈ×¤¬¼å¤¤¼ã¼ê¤äÈæÎãÂåÉ½¤ÎµÄ°÷¤ÏÂ¤ò±¿¤Ó¤Å¤é¤¤¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÂç¿Ã¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±66¿Í¤¬Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª³«ºÅ¤ÎÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¼Ç¤¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤è¤¦¡×
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÂ³ÅêÍÆÇ§¤¬¶¯¤Þ¤ëÀÐÇËÀ¯¸¢¡£¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ»áÌ¾¸øÉ½¤È¤¤¤¦¡ÖÆ§¤ß³¨¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£»áÌ¾¸øÉ½¤Ç¡¢¼¹¹ÔÉô¤¬Ë¾¤à·ëÏÀ¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¤à¤·¤íÈ¿È¯¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö»áÌ¾¸øÉ½¤Ï¼¹¹ÔÉô¤Î°µÎÏ°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÌµµÌ¾ÅêÉ¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁª³«ºÅ¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡×
¡È¹ñ²ñ¤ÎÇúÃÆÃË¡É¤³¤ÈÀ¾ÅÄ¾»»Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê66¡Ë¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤ÎÁíºÛÁª³«ºÅ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£À¾ÅÄ»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ¤ÏÀÄ´ºº¤â¤¿¤«¤À¤«Àé¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢Ê¹¤Êý¼¡Âè¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿¿¤ÎÌ±°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿¤ÎÌ±°Õ¤ÏÁªµó¤À¡£Áªµó·ë²Ì¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¥Î¡¼¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¡¡
ÀÐÇË»á¤Î¿ÊÂà¤ò½ä¤ë¹Ë°ú¤¤ÏÂ³¤¡¢¼ýÂ«¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î40Æü°Ê¾å¡¢À¯ºöÏÀÁè¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÌµ°Ù¤Ê»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ´Ý»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö»É¤·°ã¤¨¡×¡ÖÆ»Ï¢¤ì¡×°Æ¤òÀÐÇË»á¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
