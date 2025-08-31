“普通のスニーカー”よりこっちかも！【GU】大人が即こなれる♡「おしゃれシューズ」

スニーカー＝カジュアルというイメージを覆すような、新しいトレンドが到来！ 今季は薄底で女性らしいニュアンスをまとった「バレエスニーカー」が注目されています。フラットなフォルムで気軽に取り入れられるのに、バレエシューズの可憐なムードで上品さと可愛らしさをプラスしてくれるのが魅力。【GU（ジーユー）】にもそんなバレエスニーカーが登場していて、3,000円以下のプチプラでゲットできるのだとか。そんな旬顔シューズを早速レポート！

バレエシューズのニュアンスが可愛い

【GU】「レースアップバレエスニーカー+E」\2,990（税込）

スニーカーのソールを採用しつつ、バレエシューズのディテールを融合させたハイブリッドな一足。華奢なレースアップのデザインがアクセントになり、足元からバレエコアムードを演出してくれます。甘さとラフさのバランスがちょうどいいから、ジーンズでカジュアルに、スカートでフェミニンにと、幅広いスタイルにマッチする予感。ちょっぴりアクセントになるデザインなので、普通のスニーカーには飽きたという人にこそ試してほしいアイテムです。カラーはグレーのほか、ブラックとダークブラウンの全3色展開。

季節の変わり目にも投入しやすい！

見た目の可愛さはもちろん、さっと軽快に履けるのもこのスニーカーの魅力。フィット感のあるカップインソール入りだから、長時間のお出かけや旅行シーンにも頼れそうです。さらに、ちょっとした雨なら安心の撥水機能つきで、天候が揺らぎやすい季節の変わり目にも◎ サテン × スエード調素材の組み合わせがほんのり秋らしさを添えてくれるから、先取りコーデへの投入もおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M