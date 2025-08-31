°ËÆ£º»è½¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÖÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡Ê30ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦ºæ¾®½Õ¡Ê31ºÐ¡Ë¡¢°ËÆ£¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Á´°÷¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ì°æ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¿Ç¯Îð¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤«¡¢Á´Á³°ã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¡£¡¡¡¡
¤³¤ì¤Ë°ËÆ£¤Ï¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Î¤È¤¤â»×¤Ã¤¿¤±¤É¤µ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶Ì°æ¡¢ºæ¤Î2¿Í¤âÆ±°Õ¡£
°ËÆ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¶Ì°æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·àÅª¤Ê¿Ê²½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÏÃ¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¡ÈÍýÁÛ¤Î30Âå¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
