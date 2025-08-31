¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»Ä¸º¾¯¡Û »°É©£Õ£Æ£Ê¡¢Ê¿ÏÂÆ²¡¢À¾¾¾²°¥Á¥§
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î22Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î8·î15Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1615ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡ ¡¡¡¡-4,054¡¡¡¡¡¡5,999¡¡¡¡¡¡4.96
£²¡¥<8276> Ê¿ÏÂÆ² ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,858¡¡¡¡¡¡¡¡ 77¡¡¡¡¡¡0.16
£³¡¥<7545> À¾¾¾²°¥Á¥§ ¡¡ ¡¡¡¡-2,620¡¡¡¡¡¡¡¡ 95¡¡¡¡¡¡0.68
£´¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,529¡¡¡¡¡¡4,227¡¡¡¡¡¡1.20
£µ¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,198¡¡¡¡¡¡1,526¡¡¡¡¡¡2.57
£¶¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,051¡¡¡¡ 14,095¡¡¡¡¡¡5.93
£·¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-720¡¡¡¡¡¡¡¡819¡¡¡¡¡¡3.12
£¸¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-600¡¡¡¡¡¡1,413¡¡¡¡¡¡4.15
£¹¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡-523¡¡¡¡¡¡1,271¡¡¡¡¡¡8.34
10¡¥<5803> ¥Õ¥¸¥¯¥é ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-506¡¡¡¡¡¡3,287¡¡¡¡¡¡1.00
11¡¥<8801> »°°æÉÔ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-475¡¡¡¡¡¡¡¡690¡¡¡¡¡¡2.37
12¡¥<2492> ¥¤¥ó¥Õ¥©£Í£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡-353¡¡¡¡¡¡¡¡223¡¡¡¡ 12.81
13¡¥<8848> ¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-314¡¡¡¡¡¡¡¡984¡¡¡¡¡¡2.55
14¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-308¡¡¡¡¡¡1,466¡¡¡¡¡¡4.88
15¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-276¡¡¡¡¡¡2,943¡¡¡¡¡¡2.04
16¡¥<8750> Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-250¡¡¡¡¡¡1,024¡¡¡¡¡¡2.67
17¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-249¡¡¡¡¡¡6,022¡¡¡¡¡¡3.21
18¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡-231¡¡¡¡¡¡¡¡948¡¡¡¡¡¡5.64
19¡¥<7550> ¥¼¥ó¥·¥ç£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-211¡¡¡¡¡¡¡¡471¡¡¡¡¡¡0.34
20¡¥<6753> ¥·¥ãー¥× ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-197¡¡¡¡¡¡2,006¡¡¡¡¡¡1.10
21¡¥<7013> £É£È£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-197¡¡¡¡¡¡1,120¡¡¡¡¡¡2.57
22¡¥<7211> »°É©¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-169¡¡¡¡¡¡1,935¡¡¡¡¡¡2.63
23¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-169¡¡¡¡¡¡1,472¡¡¡¡¡¡7.71
24¡¥<8766> Åìµþ³¤¾å ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-169¡¡¡¡¡¡¡¡373¡¡¡¡¡¡2.27
25¡¥<6191> ¥¨¥¢¥È¥ê ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-158¡¡¡¡¡¡¡¡361¡¡¡¡¡¡2.14
26¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-156¡¡¡¡¡¡¡¡752¡¡¡¡¡¡6.87
27¡¥<7974> Ç¤Å·Æ² ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-153¡¡¡¡¡¡1,424¡¡¡¡¡¡1.77
28¡¥<6361> ±Á¸¶ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-152¡¡¡¡¡¡¡¡188¡¡¡¡¡¡2.11
29¡¥<2930> ËÌ¤ÎÃ£¿Í ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-148¡¡¡¡¡¡1,730¡¡¡¡¡¡1.02
30¡¥<1911> ½»Í§ÎÓ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-145¡¡¡¡¡¡¡¡262¡¡¡¡ 12.88
31¡¥<3778> ¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡-133¡¡¡¡¡¡3,756¡¡¡¡¡¡0.82
32¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡¡¡-114¡¡¡¡¡¡¡¡267¡¡¡¡ 41.27
33¡¥<4901> ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡271¡¡¡¡¡¡4.01
34¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-107¡¡¡¡¡¡¡¡426¡¡¡¡¡¡2.47
35¡¥<8697> ÆüËÜ¼è°ú½ê ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-102¡¡¡¡¡¡¡¡537¡¡¡¡¡¡0.55
36¡¥<8086> ¥Ë¥×¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-98¡¡¡¡¡¡¡¡446¡¡¡¡¡¡0.33
37¡¥<4813> £Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡-95¡¡¡¡¡¡¡¡689¡¡¡¡¡¡1.99
38¡¥<7071> ¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡-94¡¡¡¡¡¡¡¡291¡¡¡¡ 11.62
39¡¥<2317> ¥·¥¹¥Æ¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-91¡¡¡¡¡¡¡¡530¡¡¡¡¡¡1.25
40¡¥<5074> ¥Æ¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-90¡¡¡¡¡¡¡¡ 93¡¡¡¡ 19.34
41¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-90¡¡¡¡¡¡¡¡876¡¡¡¡¡¡9.24
42¡¥<5838> ³ÚÅ·¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-86¡¡¡¡¡¡¡¡221¡¡¡¡¡¡8.97
43¡¥<3415> £Ô－£Â£Á£Ó£Å ¡¡¡¡¡¡¡¡-84¡¡¡¡¡¡¡¡625¡¡¡¡¡¡1.89
44¡¥<285A> ¥¥ª¥¯¥·¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-82¡¡¡¡¡¡2,768¡¡¡¡¡¡2.51
45¡¥<6146> ¥Ç¥£¥¹¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-79¡¡¡¡¡¡¡¡436¡¡¡¡¡¡3.54
46¡¥<6619> £×£Ó£Ã£Ï£Ð£Å ¡¡¡¡¡¡¡¡-74¡¡¡¡¡¡1,185¡¡¡¡¡¡2.65
47¡¥<5202> ÈÄ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-70¡¡¡¡¡¡¡¡420¡¡¡¡ 11.96
48¡¥<3498> ²â¥ö´Ø£Ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-66¡¡¡¡¡¡¡¡331¡¡¡¡¡¡1.70
49¡¥<6758> ¥½¥Ëー£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-64¡¡¡¡¡¡¡¡696¡¡¡¡¡¡4.78
50¡¥<8358> ¥¹¥ë¥¬¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-63¡¡¡¡¡¡¡¡320¡¡¡¡¡¡2.16
