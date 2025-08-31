飼い主さんがたくさん撫でた後に、お風呂に入るフリをして猫ちゃんの様子を見てみると…。そこには飼い主さんもビックリの光景が広がっていたようです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で48万再生を突破し「余韻に浸ってるね」「下半身やる気無さすぎて好き」といった声が集まっています。

【動画：お風呂に入ったふりをして部屋を覗いたら…猫がしていた『まさかの行動』】

ナデナデした後の様子を見てみると…

TikTokアカウント「はむちゃん」に登場したのは、ミヌエットの「はむちゃん」です。ある日、お風呂に入る前にたくさんはむちゃんを撫でたという飼い主さん。

「私がお風呂に入っている時、はむちゃんは何してるんだろう」と思った飼い主さんは、お風呂に入るフリをして様子を見てみたそう。すると、まさかの光景を目にしたといいます。

飼い主さんが様子を見ると、はむちゃんはしきりに毛づくろいをしていたのだとか。仰向けになって無心で毛づくろいしている姿は、癒やし要素満載です。

どんどん激しさを増す毛づくろい

ただ、そんな可愛い姿を見て、飼い主さんの頭には一つの疑問が浮かんだそう。それは「え、私が撫でたところ、汚いと思ってる…？」ということ。そんな不安がよぎるくらい、はむちゃんは見たこともないくらい激しい毛づくろいをしていたそうです。

はむちゃんの表情を見る限り、撫でられて嬉しかったと感じているように見えます。もしかすると、飼い主さんがお風呂に入ってキレイになるから、自分もキレイにしようと思って一生懸命毛づくろいをしているのかもしれませんね。

気分はまるで恋人気分？

身なりを整えるはむちゃんの姿は、まるで恋人に会うために一生懸命準備をする彼氏・彼女のよう。大好きな飼い主さんがお風呂から上がってくるのを、キレイにしながら今か今かと待っているはむちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて3.4万件を超える高評価を集めており、大きな話題となりました。毛づくろいをする姿が可愛すぎて、いつまででも見ていたくなってしまいます。

「私、汚くないよね…？」と心配する飼い主さんに対して、投稿を見た視聴者からは、「好きな人の匂いと自分の匂いを混ぜて安心するらしいですよ」「主様の為にオシャレしてるカワイイ子です」「なでなで可愛がってもらって満足してリラックスしての毛づくろいだと思います」など、温かいコメントが多数寄せられています。

TikTokアカウント「はむちゃん」では、飼い主さんの帰宅を待ちわびて拗ねている様子や、飼い主さんの後ろで見守る様子など、見ているだけで癒やされるはむちゃんの可愛い姿が投稿されています。

はむちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「はむちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。