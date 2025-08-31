品切れ早すぎーーーッッ！！（泣）【ダイソー】ハシゴしてでも欲しい！「ときめきグッズ」

100均マニアの@nanaironotobira2さんが「お店をハシゴして買い集めないと手に入らない」とコメントするのは【ダイソー】の日焼けキティシリーズ。販売開始後すぐに完売となり、入手困難な状態が続いているレア商品です。そこで今回は、見かけたらラッキーな「ときめきグッズ」を紹介します。

入手困難も納得の可愛さ！ 大注目の巾着

こちらの「巾着」は、デザインを見ると入手困難になるのも納得。こんがりと日焼けしたキティとカラフルなハイビスカスが、夏らしさを演出しています。裏面にはダニエルとミミィもデザインされていて、両面ともキュンとする可愛さです。

キラキラのラメ入りで気分上がる

サーフィンを楽しむキティをデザインした「アクセサリーケース」。ケース全体にラメが散りばめられているので、さりげなくキラキラとする感じが可愛いポイントです。ケースの右上には、キティのチャームポイントであるリボンを立体感のあるパーツで装飾しています。ピアスや指輪などの持ち歩き用ケースとしても活躍しそう。

夏の屋外レジャー用バッグに！

夏のレジャー用バッグにおすすめの「PVCトートバッグ」。バッグの色が日焼けキティと同じブラウン系になっているところや、夏にぴったりなクリア素材を使っているところがとってもキュートです。近所へちょっと買い物に行くときに持っても◎

ケースの中には何を入れよう？

「ストラップ付小物ケース」は、日焼けキティの顔をモチーフにしたデザインが存在感抜群。ケースの中にアクセサリーや薬などの細かいものを入れ、ポーチやカバンの取っ手に付ければ、バッグの中を探すことなくスムーズに取り出せます。

思わず全種類が欲しくなる【ダイソー】の「ときめきグッズ」。ほかにも、ミニアクリルチャームやキーホルダー、シールなどさまざまなアイテムを販売。どれもかなりのレア商品のため、お近くの店舗以外に近隣店舗もハシゴして探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる