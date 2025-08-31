大好きなパパさんのお腹の上で幸せそうな猫ちゃんが可愛いと人気です。動画の再生回数は83万回を超え「ねこさん、表情筋無いって言うけども、表情は、ある......よね」「ネコちゃんってこんなにも幸せ感を出すんだな」「本当に幸せそうで見ている自分も癒されます」といったコメントが集まっています。

【動画：休日に映画鑑賞をするパパ→お腹の上にネコがいて…】

休日にのんびり過ごす猫ちゃん

YouTubeアカウント「musubiyori」に投稿されたのは、休日のパパさんにくっつく幸せな猫ちゃん。ソファーで横になっているパパさんのお腹の上にいるのはエースくんです。

今日はパパさんとのんびり過ごすようです。頭をなでてもらいとても満足そうなエースくんは、抱っこされるのが大好きなのだそう。

パパさんのお腹の上で幸せそう

パパさんは映画を見て、エースくんはウトウトしていたそうですが、映画が終わらないかちょっと気になっていたのかもしれません。

しかし、パパさんは映画を見ながら寝てしまったそうです。あたたかいお腹の上でもう少し過ごせそうなエースくんでした。

パパさんのことが大好き！

パパさんが大好きなエースくん。在宅ワークでパパさんがおうちにいて大喜びだったこともあったそうです。

いつもはいないのに、抱っこしてもらえて、パパさんにピッタリくっついていたそうです。

また「パパさんを仕事に行かせない」と足元から離れなかったこともあったそうです。引き止めることはできず、その後はママさんに抱っこしてもらったそうです。

甘えん坊でアピールが上手なエースくんでした。

動画には「一生こうやってみんなに愛されながらのんびりただただ幸せに暮らしていってほしい」「普段あんなにおしゃべりなのに、映画を見ている時はおとなしくしているところに賢さを感じました」「こういう何気ないことに幸せ～って感じますよね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「musubiyori」では、エースくんと先輩猫のおむすびさんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「musubiyori」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。