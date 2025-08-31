¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡õÆüËÜ¥Ï¥à¶¦¤ËÇÔ¤ìGº¹ÊÑ¤ï¤é¤º¡¡A¥¯¥é¥¹¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°ì¿Í¾¡¤Á
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï30Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¤ËËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Ä¾¼ùÁª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢5²ó¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·6²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬3ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¤·¤¿2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î1²óÎ¢¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·ÀèÈ¯¤Î²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¤¬3²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤â·è¤á¤é¤ì¡¢6²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó°Ê¹ß¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤ÎÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï5°ÌÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¡£3²ó¤Ë×¢²¬Âç»ÖÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢À¾Éð¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï7¿Í¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤Ç¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤ò1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£À¾Éð¤ÏÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜ¹ÒÅê¼ê¤¬4²ó3¼ºÅÀ¤È¡¢»î¹ç¤òºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡þ30Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¥í¥Ã¥Æ 6-4 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¾®Ìî°ê(2¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÍ¸¶¹ÒÊ¿(10¾¡8ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û²£»³Î¦¿Í(2¾¡3ÇÔ3S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ûº´Æ£ÅÔ»ÖÌé2¹æ¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº´Æ£Ä¾¼ù4¹æ
¢¡³ÚÅ· 6-2 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡Û²Ã¼£²°Ï¡(2¾¡1ÇÔ1S)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û²ÃÆ£µ®Ç·(8¾¡6ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú³ÚÅ·¡Û¥Ü¥¤¥È8¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û²£»³Éö(2¾¡)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡Û¾¾ËÜ¹Ò(2ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û×¢²¬Âç»Ö6¹æ