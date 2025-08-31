¡Øº£Ìë¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè33²ó¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¯¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤È»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢µß¤¤ÊÆ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ä¹²°¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤«¤éÅÄ¾Â»þÂå¤ËÍø¤òÆÀ¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤äÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸æ»°²È¤Ï¿·¤¿¤ÊÏ·Ãæ¤ËÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ò¿äµó¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò½Ð¤¹¤¬¡¢ÅÄ¾ÂÇÉ¤Î¿åÌîÃéÍ§¡Ê¾®¾¾ÏÂ½Å¡Ë¤ä¾¾Ê¿¹¯Ê¡¡ÊÁêÅç°ìÇ·¡Ë¤ÏÏ·Ãæ¤ò¼¿¦¤·¶à¿µ¤òÂ³¤±¤ë°Õ¼¡¤ÎÉüµ¢¤ò²èºö¤¹¤ë¡Ä
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Å·ÌÀ£·Ç¯¡¢¹¾¸Í¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÇä¤êÀË¤·¤ß¤ò¤·¤¿ÊÆ²°¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¤¹¤ë¡£Êó¤ò¼õ¤±¤Æº®Íð¤¹¤ëÏ·Ãæ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÅª³Î¤ËÄó¸À¤¹¤ë°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢°Õ¼¡¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶â¤òÇÛ¤ê¡¢ÄÉ¡¹ÊÆ¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëºö¤ò¿Ê¸À¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢°ì¶¶Å¡¤Ç¤Ï¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë¡¢Âç±ü¤¬È¿ÂÐ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢Àµ¼°¤ËÏ·Ãæ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ë¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡Ä
