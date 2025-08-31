¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛË¶¶Ãæ±û¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Î®ÁöÎÝ¡×¤Î¿¿Áê »Ø´ø´±¤Î¡Ö¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤Ï...¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤Î»ØÆ³ÎÏ
¨¡¨¡¡¡¥¤¥Á¥í¡¼Î®¤ÎÁöÎÝ¤À¡ª
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡££¸·î11Æü¤Î¹Ã»Ò±à£²²óÀï¡¦Ë¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡ËÂÐÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¡££²²óÉ½Æó»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤ÎÂÇ¼Ô¤¬ÆóÎÝ¥´¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆüÂç»°¤ÎÆóÎÝ¼ê¤ÏÊáµå»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢¤Þ¤´¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤Æ¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿Í··â¼ê¤Ë¥È¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÀîÎÜ¤ÏÌÔÁ³¤È¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß¤·¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Á÷µå¤Î¤Û¤¦¤¬¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÁá¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹Ã«Àî¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¡¢º¸ÍãÉÕ¶á¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¡×¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¶î¤±È´¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤è¤ê¶î¤±È´¤±¤Î¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¡Û
½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÆüÂç»°¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤¿Ë¶¶Ãæ±û¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤¢¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¸µ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Û¤«¡Ë¤¬Äó¾§¤·¤¿ÁöÎÝË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2020Ç¯Åß¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÃÒíçÏÂ²Î»³¤Î»ØÆ³¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Æó»à¤ÇÊ£¿ô¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÎÆóÎÝ¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤è¤ê¤â¶î¤±È´¤±¤¿¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¡×¤ÈÅÁ¼ø¤·¤¿¡£Íâ²Æ¡¢ÃÒíçÏÂ²Î»³¤ÏÏÂ²Î»³Âç²ñ·è¾¡¤Ç¡ÖÆóÎÝÁö¤êÈ´¤±¡×¤òÈäÏª¡£´Ö°ìÈ±¡¢ÆóÎÝ¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áö¼Ô¤¬ÎÝ´Ö¤Ç¶´¤Þ¤ì¤ë´Ö¤Ë¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢ÇëËÜ¡Ê¾¸÷´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÅ°Äì»ö¹à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤è¤ê¡¢¶î¤±È´¤±¤Î¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¤«¤é¤È¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤¤ê¥ì¥Õ¥È¤Î¤Û¤¦¤ØÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ä¤Ï¤êÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÏÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£±¡Á£²ÅÀÆþ¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌµÇ°¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤Ï£²ÂÐ£³¤ÇÆüÂç»°¤ËÀËÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÅ°Äì»ö¹à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏË¶¶Ãæ±û¤Î¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤¬Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤ÆºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤è¤¦¤Ê²ù¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ëÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Æü¤ÏË¶¶¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê°¦ÃÎÂç²ñ¤Î¡Ë·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÅìË®¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤¬±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤¹¤´¤¤±þ±ç¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ú¥¤¥Á¥í¡¼¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡£°¦ÃÎÂåÉ½¤ÎË¶¶Ãæ±û¤¬¡¢Æ±¸©½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÎÄó¾§¤¹¤ëÁöÎÝË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿......¡£¤½¤ó¤Ê¶Ú½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈþÃÌ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇëËÜ´ÆÆÄ¤ËÆóÎÝ¶î¤±È´¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Å¤Í¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÇëËÜ´ÆÆÄ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤ÏÀÎ¤«¤é´ðËÜÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶î¤±È´¤±¤¿¤Û¤¦¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡£»ä¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼èºà»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇëËÜ´ÆÆÄ¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡ÉÔÊÙ¶¯¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¡ÖÆóÎÝ¶î¤±È´¤±¥×¥ì¡¼¡×¤¬¡¢Ìîµå¤Î´ðËÜ¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Æ±¤¸Ç§¼±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÌîµå¿Í¤¬Äó¾§¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¡ÖÌîµå¤Î´ðËÜ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¹â¹»À¸¤Ë¶µ¤¨¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢Ìîµå³¦¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à½éÀïÇÔÂà¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÁöÎÝ¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡£Ë¶¶Ãæ±û¤ÎÌîµå¤òºÆ¤Ó¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£