¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î²£ÅÄ¿¿Íª¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡²£ÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖËèÆü¤¿¤Î¤·¤¤¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î»Ñ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ä¶À±Û¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ×¡¹¥ª¥Õ¥·¥ç¤¤Þ¤·¤¿¤¢¡ª¡×¡Ö¤Þ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¥µ¥¤¥¼¤Ë¤¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡Ö¤Þ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡»ä¤â¹¬¤»¡×¡Ö¿¿Íª¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¿¿Íª¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËèÆü³Ú¤·¤¤¡¡¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ßÂç¹¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤È¤Ã¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¡¡¿¿Íª¤Á¤ã¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È¤ï¤¿¤·¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£