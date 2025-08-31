ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤¬ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥¸Â´¶È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¿·³ãµÇ°¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡©
ÃÝËó ¹ÈÏ¢ºÜ¡§¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡ÙÂè27²ó
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏ¢ºÜ¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ëÀèÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄÅèÃ£Ìé¥¢¥Ê¤Î¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±¥¢¥Ê¤ÎÂ´¶È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¿·³ãµÇ°¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢»ä¤¬½é¤á¤ÆÇÏË¼¤ÇÂÐÌÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡Ö¥Ô¥å¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤¬¡¢£ÇIII¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Ï¢ºÜÂè23²ó¤Ç¤³¤ÎÇÏ¤Î³¤³°¥ì¡¼¥¹½ÐÁö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿ºÝ¡¢¿·³ã¤ÎÀéÄ¾¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀéÄ¾¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¤Î53ÉÃ7¤È¤¤¤¦¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹µ¤¨¤ë¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÏµÞ¤Êºä¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹µ¤¨¤ÆµÓ¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ºä¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½©¤Î£Ç£É¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ÀÄÅèÃ£Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Âà¼Ò¤ÎÆü¤Ç¤¹¡ÊÂ´¶È¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¡ØBS¥¹¡¼¥Ñ¡¼KEIBA¡Ù¤òÃ´Åö¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢ÀÄÅè¥¢¥Ê¤ÎÍÇÏµÇ°¥é¥¹¥È¼Â¶·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î©ËÜ¿®¸ã¥¢¥Ê¡¢»ä¡¢¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¤¬¡¢¼Â¶·ÀÊ¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÄÅè¥¢¥Ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¼Â¶·¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¶·ÀÊ²òÀâ¤Î¥µ¥ó¥¹¥Ý¡¦ÈÄÄÅÍº»Öµ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬......!?¡¡!?¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÀÄÅè¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÀä¶«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤ÏÆ»Ãæ¤Î¼Â¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»ä¤¬¶¥ÇÏ¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯¡¢2023Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡£
¡Ö16Æ¬¤®¤å¤Ã¤È¸Ç¤Þ¤ë¡¡¤¤¤ä15Æ¬¤À¡ª £±Æ¬¤ÏÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¸«¼é¤ë¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢ÍÇÏµÇ°Ä¾Á°¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«´Å¤¤Êª¤ò......´Å¤¤Êª¤ò......¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯ÀÄÅè¥¢¥Ê¤¬¡£
¡¡¾õ¶·¤ò½Ö»þ¤ËÅª³Î¤ËÉÁ¼Ì¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¼Â¶·¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢ÅüÊ¬¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç¾¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤â¾´ý¤ÎÂÐ¶É¤Î»þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÅüÊ¬Êäµë¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉDAIGO¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¡Ö¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤Èº¹¤·¾å¤²¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¢º£Æü¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥ÇÀï¤«¤éÊÌÄêÀï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿£ÇIII¿·³ãµÇ°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÈÆâ¥Í¥¿¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö£¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ö88Ç¯Æþ¼Ò¡×¤ÎÀÄÅè¥¢¥Ê¤¬¡Ö£¸·îËö¡×Â´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø£¸ÈÖ¡Ù¤«¡Ø£¸ÏÈ¡Ù¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ......¤Õ¤Õ¤Õ¡¢¤É¤¦¤¾¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ÈÆâ¥Í¥¿¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Éî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡££ÇII»¥ËÚµÇ°¤ò¹µ¤¨¤¿½µ¤Ë¡¢ÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤«¤é¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤¿Êý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Éº£½µËö¤Î½Å¾Þ¤Ë¡¢É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤È¤¤¤¦ÇÏ¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤¬Èá´ê¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÀÄÅè¥¢¥Ê¡×¡Ö´ÔÎñ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢"ÀÄ"¤È"ÀÖ"¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë½ÐÁöÇÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È......¡£
"ÀÄ"ÍÕ¾Þ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£¤·¤«¤â¡¢¾¡ÉéÉþ¤Ë¤Ï"ÀÖ"¿§¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡£¤½¤ÎÇÏ¤Ï¡¢£³ºÐÇÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡ª
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤Ï¡¢²Æ¶¥ÇÏ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¿·³ãµÇ°¤À¥¡¥¡¥¡¥¡¥¡!!¡Ê¢¨ÀÄÅè¥¢¥ÊÉ÷¡Ë
Profile
ÃÝËó ¹È¡Ê¤¿¤±¤Þ¤¿¡¦¤Ù¤Ë¡Ë
1998Ç¯£¶·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£
¼ñÌ£¡§¶¥ÁöÇÏ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß½¸¤á¡¡·ìÅýÉ½¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¡¡¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó
¥â¥Ã¥È¡¼¡§¸µµ¤¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë
