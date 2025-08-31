¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡×¤ÏNG!? ²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ë¥³¥Ä¡Ú¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡Û
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È
8·î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ö²Ð¤Î¸÷¤È²»¤Ë¤ÏÌñÍî¤È¤·¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤·¤¤Ì´¤ò¤¯¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
¥É¡¼¥ó¤ÈÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊû¤²¡¢³«±¿¾·Ê¡¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¡¢¸Þ¹òË¾÷¤òµ§´ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤¡¢Àî¡¢¸Ð¤Ê¤É¿åÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÎø°¦±¿¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÕÃæ¤Î¿Í¤¬¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æó¿Í¤ÎÃç¤¬°ìµ¤¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²ò¾Ã¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«±¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤ò¡¢Dr.¥³¥ÑÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤È¤Ï¡¢¤è¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£±¿µ¤¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤òÃÎ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤è¤¤±¿µ¤¤Ë¼«Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Øµ¨Àá¤ÎÃû¤·¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò500¸Ä°Ê¾å¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá´¶¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤óÆü¾ï¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áð²Ö¤äÄ»¤ÎÀ¼¡¢¶õÌÏÍÍ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ÀÎ¤«¤éµ¨Àá¤È±¿µ¤¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤È¤µ¤ì¤ëÆó½½»ÍÀáµ¤¡¦¼·½½Æó¸õ¡¢Àá¶ç¤Ê¤É¤Ë³«±¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÏÊª¿´¤È¤â¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÃû¤·¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¬±¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£