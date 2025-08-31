¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¿·³ãµÇ°¤ÏÊÌÄêÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¹Ó¤ì¤ë¡×¡¡¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ëÉúÊ¼£²Æ¬¤ÎÂç¶î¤±¤ËÃí°Õ¤»¤è
¡¡ºÇ½ª½µ¤ò·Þ¤¨¤¿²Æ¤Î¿·³ã³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½Å¾Þ¤Ï¡¢¥µ¥Þ¡¼2000¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤â¤¢¤ë£ÇIII¿·³ãµÇ°¡Ê£¸·î31Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤À¡£
¡¡²Æ¤Î¿·³ã¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯"¹Ó¤ì¤ë"¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢£³Ï¢Ã±¤ÎÇÛÅö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËüÇÏ·ô¡£2022Ç¯¤Î70Ëü±ßÄ¶¤¨¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³ÛÇÛÅö¤¬£¶²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¦µæ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆ£ÅÄ¹Àµ®µ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö²áµî10Ç¯¤Ç¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±ÅÙ¤À¤±¡£ÇÈÍð¤ÎÂ¿¤¤°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³«ºÅ¤ÎºÇ½ª½µ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÇÏ¾ì¤â¹Ó¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ÊÏ©¼è¤ê¤Ê¤É¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤â¡Öº£Ç¯¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÆ£ÅÄµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºÇÂç¤ÎÇÈÍðÍ×°ø¤À¤Ã¤¿"¥Ï¥ó¥ÇÀï"¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é"ÊÌÄêÀï"¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï·¹¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤½ç¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æ£ÅÄµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÊÌÄêÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î£Ç£É¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°Áö¤Î£Ç£É¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Ê£µ·î18Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¡¢£Ç£ÉÀïÀþ¤ÇÊ³Æ®¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢²áµî¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê"ÇÈÍð¤Î·¹¸þ"¤ÏÇö¤ì¤ë¤«¤â¤·¤Ê¤¤¡£¼ÂÀÓÇÏ¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢"·ø¤¤"¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ï·êÅÞ¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÌÄêÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÌµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¤Ç£ÇIIÀÄÍÕ¾Þ¡Ê£´·î26Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤é¤¬ÍÍø¤Ë¸«¤¨¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢ºÇÂçÌÜÉ¸¤¬¼¡Áö¤Î£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î£²Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÌÜ¥¤¥Á¤Î»Å¾å¤²¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤Ï½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¹ó½ë¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬¤É¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£³Àï¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤£³ºÐÇÏ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¯¡¢½é¤Î¸ÅÇÏÁê¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ï¡¢£²Æ¬¤ÎÉúÊ¼¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ç¤¹¡£
¿·³ãµÇ°¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¿Ø±Ä¤Î´¶¿¨¤¬¤è¤¯¡¢£²Ç¯Á°¤Î½é½ÐÁö¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¿ä¾©ÇÏ¤Ëµó¤²¤¿¤Û¤É»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÇÏ¡£¼ÂºÝ¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï£³ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡·à¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ä¥á¤ÎÉÔ°Â¤ä¹üÀÞ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢£µºÐÇÏ¤Ê¤¬¤é¤¤¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢¤Ï£¹Àï¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÀ¹¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡£³¾¡¥¯¥é¥¹¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ìÃÊ³¬À®Ä¹¤·¤¿°õ¾Ý¡£¸½¤Ë£²ÁöÁ°¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó£Ó¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç£³¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢Á°Áö¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê½éÀï¤Ç£ÇIII¼·Í¼¾Þ¡Ê£··î13Æü¡¿Ê¡Åç¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ËÄ©Àï¡£¤·¤Ö¤È¤¤ÆâÍÆ¤ÇÃåº¹°Ê¾å¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥Þ¡¼2000¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£ÇII»¥ËÚµÇ°¡Ê£¸·î17Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ê¤É¤Ë¸þ¤«¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´¶µ¤Ç¤Î¾è¤êÆñ¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÎÄ´À°¤ä¡¢¼çÀï¤Î¼ÆÅÄÂçÃÎµ³¼ê¤¬¥³¥ó¥È¥¯¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤òÍ«Î¸¡£¥È¥ì¥»¥ó¤ÇÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ÎÄ´À°²áÄø¤ÇÎ×¤á¤ë¿·³ãµÇ°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¡¢¤³¤³£³½µ¤ÎÆ°¤¤ÏÀä¹¥¡£½é¤Î¿·³ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¸±¦¤Î²ó¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÃÊ¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Å¸³«Åª¤Ë¤â¡¢Æ¨¤²¡¦Àè¹ÔÇÏ¤¬¼êÇö¡£¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤äÇÏ¾ì·¹¸þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç±¿¤Ù¤ë¸ø»»¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾ÇÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¡ÉéÅÙ¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢Å¸³«¤Î²¸·Ã¤Ê¤É¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤ÆÇ´¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æ£ÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö¶áÁö¤ÏËÜÍè¤ÎÀ¸¤¤Ã¤×¤ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥¯¥Ô¡¼¥·¡¼¥º¤òÁõÃå¤·¤¿Á°Áö¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ÏÈà½÷¤é¤·¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï¥³¥ó¥Þ£²ÉÃº¹¤ÈÁ±Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹üÀÞÌÀ¤±¤Ç¾¡¤Ã¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â¡¢Ä´À°²áÄø¤Ïº£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡£½ë¤¤»þ´ü¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÄÉ¤¤¤´¤È¤Ëµ¤ÇÛ¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼çÀï¤ÎÌÚÈ¨½éÌéµ³¼ê¤¬¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áà½ÄÀ¤Î¹â¤µ¡¢Í¥¤ì¤¿µ¡Æ°ÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¤Î½ÐÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÍÍø¤ÊÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Ï¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¹Å¬À¤â¤¢¤ê¡¢¾¡µ¡¤Ï½½Ê¬¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ãµÇ°¡£ÊÌÄêÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤ÎÁö¤ê¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£