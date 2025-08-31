¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡ÛÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ä¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÍ¾·×¤Êµ¤¤Å¤«¤¤¡É¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ÈÌµÍý¤Êµ¤¤Å¤«¤¤¡É¤È¤Ï¡©
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 50Âå¤ò¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢33ËüÉôÆÍÇË¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü°ìÆü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª
Èè¤ì¤Æ¤â¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹
º£Æü¤Ï¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤â¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Ø¥ó¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡ÊÃø¡§´ß¸«°ìÏº¡¦¸Å²ì»Ë·ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Î³Ë¿´¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¼«¿È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤â¡Ö¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÀµ¤·¤¤
¤¿¤À»ä¤Ï¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤È¤¦¡×¤âÀµ¤·¤¤¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö
»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡£
ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤¿´Ø·¸¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤à¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÁê¼ê¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤´Ø·¸À¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤»¤º¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤³¤½¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤À¤±
·ù¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤Æ¡¢±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£