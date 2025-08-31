人間嫌いの魔王が棲まう魔王城に迷い込んだ、人間の少女。魔王は子供でも容赦しないと瞬時に少女に近づき……。

【漫画】『人間嫌いの魔王様は幼女にも容赦しない』を読む

厳つい見た目の魔王と人間の少女の、ツンデレな交流を描く『人間嫌いの魔王様は幼女にも容赦しない』の第1～8話がXにアップされた。本作は漫画家・あやめゴン太氏（@aya_gon）が手がけた、ほっこり心あたたまる物語だ。

今回はあやめゴン太氏に、キャラクター誕生の経緯や気に入っているポイントについて、話を聞いた。（青木圭介）

ーー本作を創作した経緯を教えてください。

あやめゴン太：きっかけは、漫画家の友達と「それぞれバズる漫画を考えてみよう」と話したことでした。バズりそうな漫画というのを前提に、自分の“好き”を詰め込んだ作品を2ページだけ描いてSNSにアップしてみたんです。それが本作の第一話でした。アップしたら想像以上に反響をいただいて、「バズる漫画を！」と考えていたくせにすごく驚いたのを覚えています。反響をいただいたのが嬉しくて、結局調子に乗って20話以上描きました。

ーー魅力的な2人のメインキャラクターはどのように生まれましたか？

あやめゴン太：魔王様とニコちゃんは、完全に私の“好き”を詰め込んだキャラクターです。私は“人外キャラクター”と“体格差”が好きなんです。なので人間とは違うモンスターっぽい魔王様と、小さい人間の少女を組み合わせました。

また、大きくて強いキャラクターがツンデレであたふたするのが見てみたいと思ったのが、少女にたじたじになっちゃう魔王様のキャラクターが生まれた理由です。

ーー魔王様のビジュアル面で意識したことは？

あやめゴン太：実はこういう筋骨隆々な人物を描いた経験が、本作を描いた頃はあまりなかったんです。当時もっと人体を上手く描きたい、もっと色々なキャラクターを描けるようになりたいという気持ちが強くて、せっかくなら描いたことがなかった人物に挑戦してみようと魔王様の見た目を決めました。強く怖そうに見える筋肉質な体格。そこに動物の骨をモデルにした頭など、さまざまな要素を合わせてビジュアルを形成しています。

ーー本作のなかで、あやめゴン太氏自身が気に入っているポイントは？

あやめゴン太：意外とコンビじゃなくてトリオの関係性も好きで、魔王様に仕えるハーマンも交えたやりとりが気に入っています。魔王様の下の地位でありながら冷静にツッコむ、ハーマンのキャラクターが好きです。

ーーファンタジー漫画を描くうえで大切だと思うことを教えてください。

あやめゴン太：世界観を伝えるのが重要だと思っているので、背景は大切に描いています。あとは小物や服装などもですね。“舞台が現実世界ではないこと+どのような世界なのか”を、読んでいただいた方にすんなり理解してもらうのが、大変であり大切なことかなと感じます。

ーーあやめゴン太氏が漫画を描き始めたきっかけは？

あやめゴン太：漫画を描き始めたきっかけは、絵で自分を表現できると思ったからです。漫画を初めて描いたのは小学生のときで、当時は本当に口下手で面と向かって話すのが苦手でした。でも漫画だったら自分の感情や好きなモノを、絵や物語で表現できると気づいたんです。自分の“好き”を漫画にのせる感覚は、今の創作活動にも繋がっています。

ーー最後に、今後はどのような漫画を描きたいですか？

あやめゴン太：やっぱりファンタジー漫画を描きたいですが、今最も大切にしたいのは自分が楽しみながら漫画を描くことです。自分の“楽しい”や“好き”が、読んでいただいた方にも伝播するような作品が描けたら最高ですね。

最新完結作である『ケモ耳少女の幸せごはん』という作品にも私の好きが詰まっているので、気が向いたら覗いてみてもらえると嬉しいです。

（文・取材=青木圭介）