¡ÚÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÌµÅ¨¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¹»¡ÛÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ï¤É¤ó¤ÊÂç³Ø¡© ³ØÀ¸¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¡Ö³ØÉôÄ´ºº¡×
25Ç¯°Ê¾åÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Âç³Ø°ÆÆâ¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª¡Ù¤¬º£Ç¯¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÌòÀ¸¡¦OB¡¦OG¤é5000¿ÍÄ¶¤Î¥Ê¥Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ËÜ½ñ¤ÏÂ¾¤ÎÂç³ØÁª¤Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª2026¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯1·î»þÅÀ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª2026¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥À¥¤¡×¤È¸À¤¨¤ÐÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡ÊÌ¾Âç¡Ë¤Î¤³¤È¡£ÉãÊì¤äÃÏ°è½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤â¡ÖÅìÂç¡¢µþÂç¤Î¼¡¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¤¬¹â¤¤Âç³Ø¤Ï¡¢²æ¤¬Ì¾¸Å²°Âç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï°ì¶¶¤äÅì¹©Âç¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÏºåÂç¤ä¿À¸ÍÂç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÁá·Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤âÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö³°Éô¡×¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¤Î¤É¤«¤µ¡×¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤ÎÆÃÄ§¤À¡£2014Ç¯¤ÎÀÖùõ¡¦Å·ÌîÎ¾Çî»Î¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ°ÊÍè¡¢¡ÈÌ¾Âç°¦¡É¤â¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìÂç¤Û¤É¤ÎÊä½õ¶â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶µ¼ø¤ÎºÛÎÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢³ØÀ¸¤â¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¾Âç¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê¹©³ØÉôÀ¸¡Ë¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¤È¤Î±½¤â¡£
¡¡Ê¸·Ï¤ÈÍý·Ï¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¸·¤·¤µ¤¬Å·¤ÈÃÏ¤Û¤É°ã¤¦¡£Íý·Ï¤Ï¼Â¸³¤Ê¤É¤ËÄÉ¤¤¤Þ¤¯¤é¤ì¡¢¤«¤Ê¤êË»¤·¤¤¡£Ê¸·Ï¤Ï¡¢¸ì³Ø¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡£¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢É¬¿ÜÃ±°Ì¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤È¸À¤¨¤ë¡£¾¯¿Í¿ô¤Î¥¼¥ß¡¢¶µ´±¤Î¼Á¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ï°å³ØÉô¤¬ÃÇÁ³¾å¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤òÍý·Ï¤¬Àê¤á¤ë¤³¤È¤äÀ®¤êÎ©¤Á¤ÎÎò»ËÅª·Ð°Þ¤«¤é¤«¡¢Íý¹âÊ¸Äã¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¡£³ØÆâÀ¯¼£Åª¤Ë¤â¡¢Íý·Ï³ØÉô¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤«¡£Íý·Ï¹ÖµÁ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ÈÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ÏÆÃÉ®¤â¤Î¡£¡ÖÆþ³ØÄ¾¸å¤Î³ØÉô»ÜÀß¸«³Ø¤Ç¡Ø¤¢¤ì¤Ï²¿²¯±ß¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê¹©³ØÉôÀ¸¡Ë¡£
