日本百名湯で行ってみたい「新潟県・山梨県の温泉」ランキング！ 2位「松之山温泉」、1位は？
「日本百名湯」は、旅行作家・野口冬人氏が選んだ、日本全国の魅力あふれる名湯100選です。歴史や風情、泉質の良さなど、多くの人が訪れてみたいと願う温泉地が集められています。
All About ニュース編集部では、2025年8月20日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「日本百名湯」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「新潟県・山梨県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「好きなタイプのお湯で、周りの雰囲気ものんびりしていてリラックスできるから」（50代女性／北海道）、「薬効の高い温泉として知られ、日本三大薬湯の一つに数えられます。棚田の美しい里山の景色の中にあり、のんびりと過ごしたい人におすすめです」（60代男性／広島県）、「1000万年以上前の化石海水が湧き出す珍しい温泉だから」（30代／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「川端康成の雪国の舞台にもなった、里山風景も旅情を誘うの温泉地だからです」（60代女性／愛知県）、「新潟で美味しいご飯を食べつつ温泉に入りたいから」（20代女性／熊本県）、「温泉もグルメも自然も魅力のバランスが良いリゾート地」（40代女性／福島県）、「スキーや自然景観と合わせて楽しめる温泉地だから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：松之山温泉（新潟県）／28票新潟県十日町市にある松之山温泉は、「日本三大薬湯」の1つとして知られ、約1000万年前の海水が地熱で温められた「化石海水」の湯が特徴です。山間の静かな環境と、身体の芯から温まる湯質が魅力で、知る人ぞ知る秘湯として人気を集めています。
回答者からは「好きなタイプのお湯で、周りの雰囲気ものんびりしていてリラックスできるから」（50代女性／北海道）、「薬効の高い温泉として知られ、日本三大薬湯の一つに数えられます。棚田の美しい里山の景色の中にあり、のんびりと過ごしたい人におすすめです」（60代男性／広島県）、「1000万年以上前の化石海水が湧き出す珍しい温泉だから」（30代／愛知県）といった声が集まりました。
1位：越後湯沢温泉（新潟県）／139票新潟県湯沢町に位置する越後湯沢温泉は、川端康成の小説『雪国』の舞台としても知られる歴史ある温泉地です。夏は信濃川の激流をボートで下るラフティング、冬はスキーやスノーボードといったウィンタースポーツと併せて楽しめるほか、豊富な湯量が魅力。四季折々の自然と共に、観光客を惹きつけています。
回答者からは「川端康成の雪国の舞台にもなった、里山風景も旅情を誘うの温泉地だからです」（60代女性／愛知県）、「新潟で美味しいご飯を食べつつ温泉に入りたいから」（20代女性／熊本県）、「温泉もグルメも自然も魅力のバランスが良いリゾート地」（40代女性／福島県）、「スキーや自然景観と合わせて楽しめる温泉地だから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
