Afternoon Tea¡È¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ë¿·ºî¡ª¡¡Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAfternoon Tea LIVING¡Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈK¡É¤Ë¤Ï¤¦¤µ¤®¤ÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡°¦¤é¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ
¢£¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢A¡¢M¡¢S¡¢Y¡¢N¡¢R¡¢K¤ÎÁ´7¼ï¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸»ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¤ê¤ó¤´¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¸°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢·îÌë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
