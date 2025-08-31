フジテレビが中居氏の番組を継続させた理由は…”NG記者”が第三者委の調査報告書に覚えた「違和感」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

証言の信ぴょう性

3月31日、フジテレビ問題での第三者委員会の報告会見に竹内朗委員長、五味祐子委員、山口利昭委員が出席、そのあと第三者委の報告を受けて6月からフジ・メディアHDの新社長となる清水賢治氏が会見した。

中居氏による“性暴力”を指摘した第三者委員会の報告書の衝撃の裏で、看過してしまいがちなポイントを検証しておきたい。

見過ごせないポイントがいくつもあり、一連の問題の本質の一つだと感じていることがある。それは、キーマンとなる人物たちの証言の信ぴょう性は担保されているのか、そして旧ジャニーズ事務所問題との地続きの事象であったことへの踏み込んだ検証だったのか、ということである。

第三者委の報告書には中居氏とフジテレビ編成幹部Bプロデューサーとのメールのやりとりといった性加害後の経緯、それまで明らかになっていなかった多くの事実が記されており、中居氏の対応の酷さと悪質さ、B氏による中居氏への媚び諂いの詳細が記されている。

女性Aへの“配慮”

ほかにも様々な事実認定がなされているが、私が気になったのは中居氏の番組を継続させた経緯とその理由についてまとめた調査報告書（公表版）の42ページと43ページの記述である。

（4）中居氏出演番組についての検討

本事案の報告を受けて間もない2023年9月上旬に、港社長、大多専務及びG氏（CX執行役員・編成総局編成局長）は「まつもtoなかい」の扱いについて議論した。しかし、既に同年7月13日において同年10月の番組改編における広告会社向けの説明会が終了し、「オールフィックス」している状況（改編の番組枠が決定しスポンサーに販売していく段階）であったこと、港社長、大多専務及びG氏らは、2023年10月の番組改編に合わせて本番組を終了ないし中居氏の出演を取りやめることは、通例からしてあまりにも急であり、それが本事案に関する関係者からの憶測を呼び、何らかの形で女性Aの耳にも入り、女性Aを刺激してしまうのではないかと思い込み、「まつもtoなかい」については出演を継続するとの判断を行った。

43ページには第三者委のヒアリングに対する編成幹部3人の証言がそのまま記載されている。

この箇所に引っ掛かりを覚えたため、質疑応答で指名された際に質問した。なぜなら前回の会見で、番組継続の判断をやはり港浩一社長は“女性の精神面・体調面を気遣ったから”との旨を述べていたが、どう考えても番組を継続させたほうが当該アナウンサー“女性A”への精神的ダメージが大きいと思われるからだ。

「番組継続ありき」で判断が行われた可能性

そもそも番組の終了など検討すらせず、今後のゲストのキャスティングなどについて中居氏を起用し続けたほうがより高いベネフィットを得ることができると判断したのではないかと、私は前回の会見でも指摘している。そこでこの時も、こう質問した。

――証言の信ぴょう性とその判断について伺います。これは港社長、大多専務、G氏、3人の証言をそのまま羅列したものなのか、それとも第三者委員会として事実認定したものなのか。事実認定をしたのだとしたら、言い方は悪いが口裏合わせなどを防ぐための多角的な検証はなされたのか?

第三者委の五味祐子弁護士からは「羅列ではなく、証言によって事実認定をした」「それぞれからヒアリングをしたということと、あとはここの時期、番組改編の時期という段階での証言ということで相応の合理性があるとの判断をした」との旨の回答があった。

つまり番組改編時期であったことから3人の証言には合理性があり、証言を事実として認定したものだという。ただ、改編時期ということだけで、「女性Aを刺激してしまう懸念」との言説をそのまま肯定してしまっていることには疑問符が付く。この点は調査不足の感が否めなかった。

編成幹部3人は番組継続ありきで一連の判断を行ったのではないか。「番組終了が被害女性を刺激してしまうという懸念」というのは、一般市民の普通の受け止めを基にしても違和感しかない。後付けの理由としか思えないのだ。第三者委がその点をさらに深く追及することなく合理性を認め、事実認定してしまっていることは、責任を取る立場にある幹部たちへ適切な処置がなされるのかという点で何かが違うと感じる。

旧ジャニーズ性加害問題の圧力・忖度との類似

この点に関し、三輪記子弁護士が鋭い指摘をしていた。刑事事件の調書などでは、相手の言い分が信用ならない時は言い分をそのまま鉤括弧で括って載せることがあるというのだ。

だとすれば第三者委はヒアリング相手の言い分をそのまま事実認定したわけではなく、ほかの理由、ヒアリング相手が言わなかった理由までは書けないため、相手の言い分をそのまま載せて提示したとも云える。

そこでやはり思い浮かぶのが、旧ジャニーズ事務所における性加害問題を背景にした圧力と忖度との類似だ。第三者委員会の報告には「地続き」「類似は見られず」との文言が出てくるほか、ジャニーズ問題との比較があった。

旧ジャニーズ事務所の有力な経営者兼プロデューサーによる性加害を知りながら、テレビ各局の編成制作局幹部が同事務所の人気タレントをキャスティングしたいがために、見て見ぬふりを続けていた。第三者委の報告でも、中居氏による性加害を知りながらフジテレビの編成総局の幹部が出演を継続させたことを問題視している。旧ジャニーズ事務所問題への深い検証がなされていなかったことが指摘された。

