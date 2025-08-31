6割の人が「SNSごとにアイコンを使い分けている」と回答…その理由は「利用目的」にあった！

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第68回

SNSアイコンによっても印象が変わる

SNSのアイコン写真には、何を選んでいますか？

SNSのアイコンは、毎回目にするものです。他人と自分を見分けるために役立ちますが、それだけでなく、第一印象のイメージを決定づけるなど、印象に残るものでもあります。フォロワーや友達以外も目にして、フォローするかどうか決める際にも大きな役割を果たします。

一般的に、LINE、Instagram、Xなど、SNSによってアイコン写真は異なることがほとんどです。プロフィール写真は自分ということをわかってもらう必要があるため、当然、顔写真を使うことが多いものです。それにもかかわらずサービスごとに異なる理由は、サービスごとに利用目的が異なるためです。

フォトブックサービス「MyBook」を展開するアスカネットの「『SNSのプロフィール画像』に関する調査アンケート」（2017年7月）によると、複数のSNSを利用しているユーザーのうち、59.7％と約6割がプロフィール画像を使い分けていました。

自分の写真はLINEとインスタが多い

気になる具体的なプロフィール画像は、以下のようになります。

LINEは、自分で撮った景色や物・料理など（24.2％）、自分の写真（20.0％）、好きなキャラクター（17.1％）。

Twitterは、自分で撮った景色や物・料理など（25.8％）、自分の写真（21.4％）、誰かと写っている自分の写真（20.1％）。

Facebookは、自分の写真（33.1％）、自分で撮った景色や物・料理など（25.4％）、好きなキャラクター（15.3％）。

Instagramは、自分の写真（28.1％）、誰かと写っている自分の写真（28.1％）、自分で撮った景色や物・料理など（23.6％）。

少し前の調査ですが、各SNSの特徴は表れています。InstagramやFacebookでは、「自分の写真」をプロフィール画像にしている方が多くなっていますが、これは実際に面識がある人とつながることが多いためでしょう。同時に、タイムラインの多くの投稿の中で自分ということを認識してもらうために、顔写真の登録が必要となっていると考えられます。

Twitterは匿名性が高く、匿名で利用する人は自分の顔写真を登録しないことがあります。それゆえ、「自分で撮った景色や物・料理など」が最多となっていると考えられるのです。

LINEはお互いによく知っている間柄同士であり、名前で選んで連絡が来るため、顔写真で主張する必要はありません。

たとえば未就学児から小学生くらいの子を持つ母親は、「○○ちゃんママ」と呼ばれるなど子ども中心の関係が多くなるため、子どもの顔写真をプロフィール写真にしている例が多くなります。

