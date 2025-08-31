¹³¤¦¤ÄÌô¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤´ÍÑ¿´¡£ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÌô¤òÃÎ¤í¤¦
¿´¤ÎÉÂ¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤â¼£ÎÅ¤â¤à¤º¤«¤·¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âº¤Æñ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤â¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¤Î¸«¶Ë¤á¤ËÇº¤à¤È¤¤¤¦¡ÖÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÉÂµ¤¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ä¼£ÎÅË¡¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¦¤ÄÉÂ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¿®ÍÑ¡¢ºâ»º¡¢¤½¤·¤ÆºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤Þ¤Ç¼º¤¦¤Û¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡Ø¿·ÈÇ ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÌîÂ¼Áí°ìÏº´Æ½¤¡¢¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¡¢Á´10²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ÎÌôÊªÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¡Âè7²ó
¡Ø¼Ò¸òÅª¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤¢¤Î¿Í¤¬¡Ä¡Ä¡£¼Â¤Ï´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤òÈ¯ÉÂ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¼£ÎÅ¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤ÈÀº¿ÀÎÅË¡¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î²þÁ±¤Î3ËÜÃì
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤è¤ê¤â¼£ÎÅ¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¿Ç¤·¡¢í¯¾õÂÖ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÂµ¤¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ò¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Ìô¤ò°û¤ß¤Ä¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ìô¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢Ìô¤ò°û¤à°ÕÌ£¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤º¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ìô¤ò¾¡¼ê¤Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÆÈ¯¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ï¡¢ÄÌ¾ï1¡Á2Ç¯¤Ç¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤ë¤¦¤ÄÉÂ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄ¹´ü²½¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯Î¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆÈ¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌô¤ò°û¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤Ä¹¤Ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢É¬¤º¤è¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼£ÎÅ¤ÎÃì¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤ÈÀº¿ÀÎÅË¡¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾É¾õ¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ä¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃí°Õ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼£ÎÅ¤ÎÃì¡Û
¡üÌôÊªÎÅË¡
¡¦µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤ò¼çÂÎ¤Ë¤¹¤ë
¡¦·Ð²á¤ò¤ß¤ÆÎÌ¤äÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¹³¤¦¤ÄÌô¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë
¡üÀº¿ÀÎÅË¡
¡¦¼ç¤ËÇ§ÃÎÎÅË¡¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤ë
¡¦ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡üÆü¾ïÀ¸³è
¡¦¥ê¥º¥à¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡¢¼ç¤Ë¿çÌ²¤ò¤¤Á¤ó¤È¤È¤ë¡¢¤Ê¤É
ÌôÊªÎÅË¡¤Î¾ì¹ç¡¢ÁÐ¶ËÀ¤Î¤¦¤Ä¾õÂÖ¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÌô¤Î°ã¤¤¤ËÃí°Õ
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ç¤â¡¢ÁÐ¶ËÀ¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤Ï¼£ÎÅÊýË¡¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÁÐ¶ËÀ¤Î¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¡¢°Â°×¤Ë¹³¤¦¤ÄÌô¤ò»È¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¾É¾õ¤ò¤à¤º¤«¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
í¯¤È¤¦¤Ä¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾É¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìô¤âÀµÈ¿ÂÐ¤ÎºîÍÑ¤Î¤â¤Î¤òÍÑ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬Âç¤¤¯¾å²¼¤ËÍð¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ìô¤Ç°ÂÄê¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢í¯¤Ë¤â¤¦¤Ä¤Ë¤â¸ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤Ï¡¢ÆÃ¸úÌô¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤ÈºÆÈ¯Í½ËÉ¤Ç¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Âè°ìÁªÂò¤ÎÌô¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÂÄêºÞ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ñ¥¹¤ä¥½¥é¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¹³ÉÔ°ÂÌô¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥ó¥¥é¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ïµ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢º®Æ±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤ë¹³¤¦¤ÄÌô¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹³¤¦¤ÄÌô¤Ë¤è¤Ã¤Æí¯Å¾¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤È¹³¤¦¤ÄÌô¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÌôÊª¡Û
¡üÁÐ¶ËÀ¤Î¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç
µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤¬Ãæ¿´¡£¥é¥â¥È¥ê¥®¥ó¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿µ½Å¤ËÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤«¡¢ÊÌ¤ÎÌô¤ËÊÑ¹¹¤«Ê»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤
¡üÁÐ¶ËÀ¤Îí¯¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç
ºÇ½é¤Ëµ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¡£¤¿¤À¤·¡¢í¯¾õÂÖ¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¹³Àº¿ÀÉÂÌô¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¡£¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Îµ¤Ê¬°ÂÄêÌô¡Ê¥Ð¥ë¥×¥í»À¡Ë¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡¢¹³Àº¿ÀÉÂÌô¤ÎÄÉ²Ã¤äÊÑ¹¹¡Ê¹³Àº¿ÀÉÂÌôÃ±ÆÈ»ÈÍÑ¡Ë¤¬ÁªÂò»è
¡ü¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾ì¹ç
¹³¤¦¤ÄÌô¤¬Ãæ¿´¡£SSR I¡¢SNR I¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤ë
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Äµ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç°û¤à¤Î¤¬Àµ²ò¡©
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤âí¯¤Ë¤â¡¢µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤òÃæ¿´¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¡¢É¸½àÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤Î¤¦¤Á¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Ï¼ç¤ËÁÖ²÷¤µ¤òÈ¼¤¦í¯¤äÃæÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¤¦¤Ä¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ç¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¯¡¢Æ¯¤¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Î°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦¿À·ÐÊÝ¸î¡Ä¡Ä½ý¤Ä¤¤¤¿Ç¾¤Î¿À·Ð¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÆ¯¤¤ä¡¢ºÙË¦»à¡Ê¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¡Ë¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë
¡¦¿À·Ð¿·À¸Â¥¿Ê¡Ä¡Äµ²±¤ä´¶¾ð¤ò»Ê¤ë³¤ÇÏ¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¿À·ÐºÙË¦¤ò¤Ä¤¯¤ëÆ¯¤¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ï¼ã¤¤Ç¯Âå¤ËÈ¯ÉÂ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ÈÌôÊªÎÅË¡¤Î¤«¤Í¤¢¤¤¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÛ»ù¤Ø±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÌôÃæ¤ÏÈòÇ¥¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤è¤ê¤âºÆÈ¯Î¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤Î¤¢¤Ã¤¿µ¤Ê¬°ÂÄêÌô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é°ìÇ¯¤°¤é¤¤¤ÏÌô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ê1¡Ë½Å¾É¤Îí¯¤¬1ÅÙ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¡Ê2¡Ë2²ó°Ê¾å¤Îí¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¡Ê3¡Ë½Å¾É¤Î¤¦¤Ä¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ê4¡Ë²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯°û¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò°Ý»ýÎÅË¡¤È¤¤¤¤¡¢Àº¿ÀÎÅË¡¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ìô¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÇ»ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤ò½ù¡¹¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£µÞ·ã¤Ë¤ä¤á¤ë¤ÈºÆÈ¯¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ÏºÆÈ¯¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤éÌô¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¡Ö°ìÀ¸Ìô¤ò°û¤à¤³¤È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ËèÆü°û¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤È¤Ä¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÌô¤µ¤¨°û¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸¤³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤«¤¿¤è¤ê¤¬¤Á¤ÊÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡£Ìô¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀº¿ÀÎÅË¡¤È¤Ï¡©¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡ØÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÌîÂ¼ Áí°ìÏº ´Æ½¤¡Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡ª
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤«¤¿¤è¤ê¤¬¤Á¤ÊÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡£Ìô¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀº¿ÀÎÅË¡¤È¤Ï¡©
