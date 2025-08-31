¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¡¢Íê¤à¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡Ä60²á¤®¤Î¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤¬µã¤¯¤Û¤É¼¸¤é¤ì¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³
¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¾è¤ê²ó¤·¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿AD»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢20Âå¤Ç¼ÒÄ¹¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤â¡¢1²¯¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ä¤¯¤¶¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ìÇË»º¡£¤½¤Î¸å¡¢À¤´Ö¤«¤é¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤¿ÃË¤Ï50Âå¤ÇºÆ¤Ó¼ÒÄ¹¤Ë¡£¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤
¡½¡½¡Ö¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¤è¡×¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥é¥Ü¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÃø¼Ô¤Î±üÀîÂóÆó»á¤Î¼«ÅÁ¡ØÀäË¾¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
¡ØÊüÁ÷¥³¡¼¥É¥®¥ê¥®¥ê¡ª¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Î¤ª¿§µ¤ÈÖÁÈ¡Ä¤É¤óÄì¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î½é»Å»ö¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
À¾»³¤È¤¤¤¦ÃË¤Î´Áµ¤
Ì´¤Î¹©¾ì¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¤ª¤Þ¤¨¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¾è¤ì
ÁÏ¶È¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬Åìµþ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÛ¤é¤ò¡¢Á´Éô¤ª¤Þ¤¨¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¡×
°ì½Ö¡¢¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¿ÍÌ®¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤âÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢10Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç»Å»ö¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾»³¤µ¤ó¤¬¡Ö¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÌ®¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÁ´Éô¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÌò¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÏÁ´°÷¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤é¡¢¸å¤Ï¤É¤Ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¤ª¤Þ¤¨¤Î¾¡¼ê¤ä¡×
¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Î±þÀÜ´Ö¤Ç¡¢ÀèÊý¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¤¨¤é¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¤È´é¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤Æ¤½¤¦¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤¤¤¶»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÀ¾»³¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤È¼«½Å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÀ¾»³¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤â¤¦Âçºåµ¢¤ì¡×
¡Ö¤¨¡©¡×
¡Ö¤â¤¦Âçºåµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤ÇÅìµþ¸Æ¤ó¤Ç¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥ß¥ËÀ¾»³¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡£¤ª¤â¤í¤¤¤ÎÁ°Äó¤ä¤Í¤ó¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¡£Á´Á³ÃÆ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤³¤½»Å»ö¤À¡×
¤Ê¤Ë¤«¼ê·ø¤¯¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤½¤ó¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡¢ËÜÍè¡£¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×
À¾»³¤µ¤ó¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥é¥Ü¤ÎÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½Ð»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç³ô¼ç¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÅìµþ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¤À¤«¤é¤¤¤Þ¤Ç¤â60²á¤®¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬µã¤¯¤Û¤É¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤â·×²è¤¬¤º¤µ¤ó¤À¤È¤«¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬´Å¤¤¤È¤«¡¢·Ð±Ä¤¬¤æ¤ë¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê·ø¤¤°Æ·ï¤À¤È»×¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤Ï±üÀî¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¤¯¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤°¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤³¤½»Å»ö¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»×¤¨¤Ð¤³¤Î¶È³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀÎ¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¡¢¡Ö¤â¤¦¼ºÇÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¾»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¡¢Íê¤à¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¤¢¤ë¤È¤Èô¹Ôµ¡¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¾»³¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢Âçºå¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¤³¤³¤Ï±³¤Ç¤â¾è¤Ã¤È¤¯¤Í¤ó¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Í¤ó¡×
¤È¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¡¢
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¾è¤ì¡×¤È¤¯¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ï¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¤ÏÄ¨¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¾è¤Ã¤È¤¡£¤½¤ì¤â°ìÈÖ¤¨¤¨¤Î¤ó¾è¤Ã¤È¤¡£¤³¤³¤Ï²¡¤»¤è¡£²¡¤·¤Æ¤¤¤±¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤ä¤Í¤ó¤Æ¡×
¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ú¶â¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ç¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¡Ê¼ÂºÝ¤½¤Î¤³¤í¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¬¤Þ¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤·¤ç¤Ü¤µ¤¬»Å»ö¤Ç¤â¤¦°ì²¡¤·¤¹¤ë¡¢¼ê·ø¤¯¹Ô¤±¤Ð5000Ëü¤Î»Å»ö¤ò1²¯¤ÎÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¬¤É¤³¤«¤¯¤¸¤±¤ë¤³¤È¤ËÄÌ¤¸¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÃË¤Ï¼Ú¶â¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Þ¤ÇÂÄ¤Á¤¿¤³¤È¤Ç¿È¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¡Ö°ÂÁ´»×¹Í¡×--¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬--¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ1²¯±ß¼º¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡×¤È¸À¤¦¾å»Ê¡Ä¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤À¤±¡ÖËÜµ¤¤Çµã¤«¤µ¤ì¤¿¡×·Ð¸³¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
