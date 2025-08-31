¶áÇ¯¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ò¼èºà¤¹¤ëÍýÍ³
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
À¾²¤¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¶áÂå²½
¶áÇ¯¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¸¦µæ¼Ô¤«¤é¼èºà¡¦Ä´ºº°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆü´©»æ¤ä¥¹¥¤¥¹¤Î¹ñ±Ä¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¡¢´Ú¹ñ¤ÎKBS¤äÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¿¥¤¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î½µ´©¿·Ê¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¥¢¥ó¡¦¥¢¥ê¥½¥ó¶µ¼ø¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¼èºà¤Î°Õ¿Þ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÎð²½Î¨À¤³¦°ì¤ÎÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊóÆ»¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ó¡¦¥¢¥ê¥½¥ó¶µ¼ø¤ÏÃø½ñ¡ØBeing Dead Otherwise¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³Ø¤«¤é¾·æÛ¤µ¤ì¡¢¸¦µæÈ¯É½¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥¢¥ê¥½¥ó¶µ¼ø¤Ï¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÊèÍ§¡×³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ°Î¬¡ËÆüËÜ¤Ç»à¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤á¤°¤ë¤³¤¦¤·¤¿ÃíÌÜ¤È³èÆ°¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç³Ø¤Ö¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»à¤ËÎ×¤à¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤È¼Ò¸òÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢»à¤ò¡Ö±¢Ýµ¡×¤ÊÈò¤±¤ë¤Ù¤ÏÃÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»à¤½¤Î¤â¤Î¤ËÃç´Ö°Õ¼±¤È°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢»à¤Î»þ¤Ë¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»à¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«Á°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¹ñ±Ä¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Î´ë²è¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¼ñ»Ý¡ÛÀ¤³¦¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ¬ÌÏ¤Ç¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¡£¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²¤½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ÏÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ÎÅª¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌäÂê¤¬¸²Ãø²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ó¥°¥ëÀ¤ÂÓ¡ÊÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ë¤Î¹âÎð²½ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¡¢º£¸å¡¢²¤½£¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤ë¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é»ä¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«--²¤ÊÆ¤Î¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¬À¤³¦°ì¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»º¶È²½¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¯¤³¤ê¡¢³Ë²ÈÂ²²½¤â¾¯»Ò²½·¹¸þ¤âÆüËÜ¤è¤êÀè¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ÏÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¹âÎð²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¯¡¢ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¼Ò²ñÂÎÀ©¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÂè1¤Î½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¡×¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï1879Ç¯¡Á1890Ç¯Âå¤«¤é1920Ç¯¡Á1930Ç¯Âå¤Ëµ¯¤¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¼Ò²ñ¤Ç¤Ï1970Ç¯¡Á1980Ç¯Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤Ï1950Ç¯Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤È¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÃæ´Ö¤Î»þ´ü¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¡ÖÂè2¤Î½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¡×¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤½¤ì¤Ï1970Ç¯Âå¤ÎÈ¾¤Ð¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ê´Ú¹ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸å¤À¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¤¡Ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÆüËÜ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤Î´Ö¤Ç¡¢Âè1¤Î½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î»þ´ÖÅª¤Ê¤º¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Âè2¤Î½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯´Ö¤Îº¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
