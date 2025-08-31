クマは人を恨まない？ 執念深く見える理由の真実とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】
クマが執念深く人を追うイメージがある理由
クマにとっては「人間」ではなく「食べ物」
「クマは一度狙った相手を、何日も追いかけてくる執念深い動物なのでは？」そんな印象を持たれるきっかけになったのが、1970年、北海道・楽古岳で起きた大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件です。
この事件では、山中で野営していた学生たちがヒグマと遭遇。最初の襲撃のあと離れたかに見えたヒグマが、何度もテント周辺に戻ってきては襲撃を繰り返し、最終的に3名が命を落とすという深刻な事態となりました。ヒグマは数日にわたって現場周辺にとどまり、学生たちをつけ回すような行動を見せたことから、「クマは人を執念深く追いかける」というイメージが広く知られるようになったのです。
しかし、専門家の間では、この行動は「復讐」や「怒り」といった感情によるものではなく、「食べ物を得られる場所」として記憶し、執着した結果だと分析されています。人間の食料やにおいが残っていたこと、またヒグマが人間に対し恐怖心を抱かない状況にあったことが、要因と考えられているのです。
一般的な野生のクマは、人間を避けて生活し、わざわざ追いかけるような行動を取ることはめったにありません。ただし、空腹であったり、人間の食べ物の味を覚えてしまった個体は、その限りではないでしょう。
クマが人を追う主な３つの理由
● 驚き：至近距離で驚かせたときの反射的追跡
● 空腹：食べ物を狙った執拗な追跡
● 警戒：子グマを守るための防衛行動
かつて起きたクマの事件
● 1970年、北海道日高山脈で福岡大学ワンダーフォーゲル部の学生がキャンプ
↓
● 学生たちがヒグマに襲われて、３名が死亡
↓
● ヒグマは夜間にもテントを襲撃し、学生を執ように追い回した
こうした行動は感情によるものではなく、
テント周辺を「食べ物を得られる場所」として記憶し、執着した結果だと分析されています。
