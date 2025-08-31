BYD¤â¶¯¤¤¤¬¥Þ¥Ä¥À¡¦»°É©¡¦¥È¥è¥¿¤âÂ¿¤·¡ª¡¡¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎÏ©¾å¤ÇÄÌ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤É¤ó¤Ê¼Ö¼ï¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤«¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬
¢£2025Ç¯¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÃæ¹ñ·Ï¤ÎBEV¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¢£²þÎÉ·¿bZ4X¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ2026Ç¯¤ÏbZ4X¤¬°ìµ¤¤ËÉáµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¤ò¼Â»Ü
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶á¹Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖGIIAS¡Ê¥¬¥¤¥¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñºÝ¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡Ë¡×¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÇ¯7·î¤â¤·¤¯¤Ï8·î¤Ë¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼èºà¤â½ª¤ï¤ê¤½¤í¤½¤íµ¢¹ñ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËè²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Ö¼ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÄêÅÀ´ÑÂ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤â¤ËÃæ¹ñ·Ï¤È¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢BEV¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¯¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬Ãæ¹ñBYD¥ª¡¼¥È¡ÊÈæ°¡íìµ¥¼Ö¡¿¥Ç¥ó¥¶¥Ö¥é¥ó¥É¤â´Þ¤ó¤Ç¡Ë¤ÎBEV¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡BYD°Ê³°¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆBEV°Ê³°¤ËICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¼Ö¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£BEV¤Î¤ß¤È¤Ê¤ëBYD¤ÈICE¤â²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¡¢2024ÎñÇ¯Äù¤á¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¤ß¤ë¤È¡¢BYD¤Ï1Ëü6669Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ·Ï¥È¥Ã¥×¤ÇICE¼Ö¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¦¡¼¥ê¥ó¡Ê¾å³¤ÄÌÍÑ¸ÞÉ©µ¥¼Ö¡Ë¤Î2Ëü1923Âæ¤ËÂÐ¤·¤Æ6000Âæ¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·ÏBEV¤Ç¤ÏBYD¤Ï¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢No.1¤È¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Î2024ÎñÇ¯Äù¤á¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÇ¯´Ö¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤Ï28Ëü8982Âæ¤òÈÎÇä¤·¤¿¥È¥è¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜ¼ÖÁ´ÂÎ¤ÎÈÎÇä¥·¥§¥¢¤ÏÁ´ÂÎ¤Î9³ä¼å¡Ë¡£
¡¡ÄêÅÀ´ÑÂ¬·è¹ÔÆü¤Ï·ë¹½½ë¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤ÈÃ»¤¤ÄêÅÀ´ÑÂ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿BYD¼Ö¤Ï¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¡×¡ÖM6¡×¤Î3¼Ö¼ï¤Ë¤Û¤ÜÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶á¹Ù¤ÎBYD¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿Çä¤ì¶Ú¥â¥Ç¥ë¥È¥Ã¥×3¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÏBEV¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤·¤«¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤â¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤ÉÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤ò¤â¤ÄMPV¡ÊÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤ÎM6¤Î¿Íµ¤¤¬Ãø¤·¤¯¹â¤¤¡££³À¤ÂåÆ±µï¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¼«²ÈÍÑ¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼ÒÍÑ¼Ö¤ä¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
£³Ç¯Á°¤È¤Ï¤µ¤ÞÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎÏ©¾å¤ÎÉ÷·Ê
¡¡3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥¦¡¼¥ê¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íBEV¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¢EV¡×¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¸«¤«¤±¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¨¥¢EV¤è¤ê¤â¾åµé¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥ó¥´¡×¤ä¡Ö¥¯¥é¥¦¥ÉEV¡×¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥â¥À¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê´ñ¿ðµ¥¼Ö¡Ë·Ï¥â¥Ç¥ë¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏBEV¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏICE¼Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥À¼Ö¤¬ÌÜÎ©¤Ä°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î»°É©¥¨¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢»°É©¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¤â¤«¤Ê¤êÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»°É©¼Ö¤âÌÜÎ©¤Ä°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡BYD¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥¶D9¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤¬¿·µì¤Ç2ÂæÊÂ¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Î¿Íµ¤¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBEV¤È¤Ê¤ëbZ4X¤ä¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBEVÀìÍÑ¼ÖRZ¤â¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ®¼Ô¤ÎÀ¸³è·÷Æâ¤è¤ê¤ÏÉÑÈË¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2024Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤êºòÇ¯¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¤Ï¡¢40Âæ¤ÎbZ4X¤¬¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¼ÒÍ¼Ö¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡GIIAS2025²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥È¥è¥¿¤Ï¤½¤ÎbZ4X¤Î²þÎÉ·¿¤òÈ¯É½¡¢Æ±»þ¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤ËºÆ¤ÓÄêÅÀ´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤ébZ4X¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£