¥Þ¥é¥ê¥¢¤äµ²²î¤Ç19¿ÍÁ´°÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÀïÁèÃæ¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡Ö¾õ¶·Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂ¤Î°¤¤¼Ô¤äÉÂ¿Í¤ÏÂùÎ®¤ÎÃæ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×
ºÇÁ°Àþ¡¢ÇúÃÆÅê²¼¡¢Ï¢Íí°÷¤Î»à¡¢¸¡±Ü¡Ä¡Ä²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ¤ÎÁ´ÌÇ
¥¤¥Ý´ÙÍî¸å¡¢ÆîÛê¤é¤Î°ìÃÄ¤Ï¡¢5·î11Æü¤ËËÌ¤Î¥¢¥¯¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÌ¾å¤â¡¢»³Ãæ¤ÎÌ©ÎÓ¤ò±Û¤¨¤ëÆñÏ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î±ÖÉÂ¡¢µ²²î¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¢¥¯¥ëÅþÃåÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¥¤¥Ý¶á¹Ù¤Ç¡¢¹©Ì³Éô°÷¤ÇÌîÀïÉÂ±¡ÇÛÂ°¤À¤Ã¤¿»³²Èµ×Íº¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯38ºÐ¡Ë¡¢¼èºàÉôµ¼ÔÎÓÅÄ¾º¡Ê·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯31ºÐ¡Ë¤¬Àï»à¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»Ãæ¤Î¥¤¥Ì¥Þ¥ó»³ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò¤Î³°»ú»æÊÔ½¸Éôµ¼Ô¤Ç¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µÅÌ¤ÎÄ«ÈæÆàÇî¡ÊÂçºåÉÜ¶¹»³»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯33ºÐ¡Ë¤¬ÀïÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿Ê¡ËÜÊ¡°ì¤â¡¢5·î31Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥¯¥ë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯46ºÐ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆîÛê¿¿°ì¤â¡¢Íâ6·î¤Ë»àµî¡£Ê¡ËÜ¤è¤ê1ºÐÇ¯¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥ëÆîÊý¤Ç¤Ï¡¢ÆîÛê¤È½ª»ÏÉÕ¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£À¶Ï»¡ÊµýÇ¯38ºÐ¡Ë¡¢Ï¢ÍíÉô°÷¤Î¾åÂ¼Å°É×¡ÊÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢µýÇ¯35ºÐ¡Ë¡¢¹©Ì³Éô°÷¤ÎÉÍ¸ý±É°ì¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯35ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¿À½£ËèÆü¡×ÊÔ½¸¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿ÃÛÅÄô¡¶½¡ÊµþÅÔ»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯40ºÐ¡Ë¡¢´ØÅì·³¤ÎÀº±Ô¤«¤é¤Ê¤ëÈ¬ÅÄÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿Éô°÷»ûÌîÀ¶°ì¡Ê¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯29ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥¬¥í¥°¸ì¤¬´®Ç½¤Ê½îÌ³Éô°÷·¬Ì¾À¶Â¤¡Ê¹âÃÎ¸©¹â²¬·´½Ð¿È¡¢µýÇ¯48ºÐ¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢¼¡¡¹¤È±ÉÍÜ¼ºÄ´¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤Î°²½¡¢ÈèÏ«¤Ê¤É¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤à¤í¤ó¥¤¥Ý¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥¯¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊ¡ËÜ¤é¤È¹ÔÆ°¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ¼÷É×¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô½Ð¿È¡¢µýÇ¯32ºÐ¡Ë¡¢ÅÅ¿®²Ý°÷¤ÎÇë¸¶Ã£¤Ï¡¢Åì³¤´ß¤ËÈ´¤±¤ë¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¡¢¥¤¥ÝÅì¤Î»³Ãæ¤ÇÀïÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊµýÇ¯30ºÐ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¯ð×¤ÊÆùÂÎ¤ÈÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÈøË®Â¢¤â¡¢ÆîÛê¤é¤Î°ìÃÄ¤ÈÎ¥¤ì¤¿¸å¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò×Ç×ÓÃæ¤Ë¸½ÃÏÊ¼¤ÈÀïÆ®¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢Àï»à¤·¤¿¡£¡ÖÀïÁèÃË¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¾¾Èø¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¤Þ¤À44ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆîÛê¤äÊ¡ËÜ¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ19¿ÍÁ´°÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¤ØËÌ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿ËÌ¾åÁÈ¤Î°ìÉô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
