2025年夏ドラマ「演技が光っている主演女優」ランキング 第1位は池田エライザ
7月にスタートした“夏ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2025年7月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『舟を編む〜私、辞書つくります〜』（NHK）で、主人公の編集者・岸辺みどり役を演じた池田エライザだった。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年8月21日〜25日の5日間で「2025年7月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。
『舟を編む〜私、辞書つくります〜』は、辞書作りにかける情熱を描いた、三浦しをんの大ベストセラー『舟を編む』を連続ドラマ化。大人気ファッション誌の編集部員・岸辺みどり（池田）。雑誌の廃刊が決まり、突如異動になった先は辞書編集部！ そこは、ぼさぼさ頭で超がつくほどの生真面目上司・馬締光也を筆頭に、くせ者ぞろい。みどりは、彼らに翻弄されながらも、一冊の辞書を作るために十数年間に及ぶ時間と手間をかける根気と熱意に触発され、次第に自らも言葉の魅力を発見、辞書編さんの仕事にのめり込んでいく。辞書「大渡海」を完成させるまでの、辞書編集部員たちの奮闘物語となっている。昨年、NHK BSプレミアム4Kで放送され、今年6月よりNHK総合にて地上波放送がスタート。つい先日最終回を迎えた。
池田の演技と物語に魅了されたファンからは「1話の冒頭の演技をみてもう惹き込まれました」「成長過程を素晴らしく演じられました」「辞書の魅力に惹かれていって没頭していく岸辺みどりを表情豊かに演じているところに感動しました。『舟を編む』は元々原作がとても好きでドラマは少し内容が変えられてるので期待と不安が入り混じっていましたが、この女優さんだからこそ主人公を変えても良いドラマになったと思います」などの声が集まった。
