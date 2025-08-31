ÁÄÉã¤Î¥·¥ó¥°¥ë8¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿8¥ß¥êÂè°ìºî¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃ»£SF¤À¤Ã¤¿¡Ú¾®ÃæÀé¾¼¡ß¾®ÃæÏÂºÈ¡¡·»ÄïÂÐÃÌ¡Û
¡¡8¥ß¥ê±Ç²è½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¡¦¾®ÃæÏÂºÈ»á¤¬Ê¹¤¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò»Ù¤¨¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ë¼«¼ç±Ç²è»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¹¥É¾¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè14ÃÆ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼«¼ç±Ç²è»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Ãæ´ÆÆÄ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È¾®ÃæÀé¾¼»á¡¡»£±Æ¡§Íõ²Ï·ó°ì
¡Ú¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ËÍ¼«¿È¤â8¥ß¥ê¼«¼ç±Ç²è½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î±Ç²èºî¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë·»¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿Í·¤Ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏµÓËÜ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿·»¡¦¾®ÃæÀé¾¼¤È¡¢8¥ß¥ê±Ç²è¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Û
¤³¤Ê¤« ¤«¤º¤ä¡¡1963Ç¯»°½Å¸©À¸¤Þ¤ì¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é8¥ß¥ê¥«¥á¥é¤ò²ö¤·»Ï¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼«¼ç±Ç²è¤ò»£¤ë¡£À®ìþ¹â¹»±Ç²è¸¦µæÉô¡¢Î©¶µÂç³ØSPP¤Ê¤É¤Ç¤Î¼«¼ç±Ç²èÀ½ºî¤ò·Ð¤Æ¡¢86Ç¯¡ØÀ±¶õ¤Î¤à¤³¤¦¤Î¹ñ¡Ù¤Ç¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£97Ç¯¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥¢¥¹2¡¡Ä¶¿ÍÂçÀï¡¦¸÷¤È±Æ¡Ù¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º½é´ÆÆÄ¡£°Ê¹ß¡¢´ÆÆÄ¡¦ÆÃµ»´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÎ¾Êý¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¡£ÆÃ»£¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢TV¥É¥é¥Þ¡¢·à±Ç²è¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¼ç¤Ê´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¡Ê1988¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¾¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù¡Ê1998¡Ë¡¢¡ØULTRAMAN¡Ù¡Ê2004¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¾¯½÷¡Ù¡Ê2008¡Ë¡¢¡ØVAMP¡Ù ¡Ê2018¡Ë¡¢¡ØSingle8¡Ù ¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡¥Õ¥ì¥¢¤«¤é¤Î¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¡£
¤³¤Ê¤« ¤Á¤¢¤¡¡1961Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µÓËÜ²È¡¦¾®Àâ²È¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤ê8¥ß¥ê±Ç²èÀ½ºî¤ò»Ï¤á¤ë¡£À®¾ëÂç³ØÊ¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²Ê¤Ç±Ç²èµ¹æ³Ø¤òÀì¹¶¡£Â´¶È¸å¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥·¥Í¥Þ¡Ø¼Ù´êÎî¡Ù¤ÇµÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¸å¤ÎJ¥Û¥é¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ·²¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÅù¤ËµÓËÜ¤òÄó¶¡¡£¼ç¤ÊµÓËÜºî¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê93¡Ë¡¢¡ØDoorIII¡Ù¡Ê96¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡×¡Ê96¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¬¥¤¥¢¡×¡Ê98¡Ë¡Ö¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯~´ã~¡×¡Ê04¡Ë¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥Û¥é¡¼Àë¸À¡Ù¡Ø¶²ÉÝ¤ÎºîË¡¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¥´¥Ã¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
ÏÂºÈ¡¡¤Þ¤º¤Ï2¿Í¤ÎÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àé¾¼¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ±Ç²è¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÏÂºÈ¡¡ÍÄÃÕ±à¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ±é¤¸¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Àé¾¼¡¡¶²¤é¤¯¤½¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¡Ù¤È¤«¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤òºî¤Ã¤Æ¡£
Àé¾¼¡¡»æ¤Ç¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¥¯¥Þ¤¬¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¡¼¥¯Ââ¤È¤¤¤¦¡¢²ÊÆÃÂâ¤Î¤è¤¦¤ËÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¥¯¥Þ¡¼¥¯Ââ¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÂºÈ¡¡¤À¤«¤é°ìÈÖ±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ä²ø½Ã±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÃæ¤Ç¤âËÍ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡ÙÇÉ¤Ç¡¢·»µ®¤Ï¡Ø¥»¥Ö¥ó¡ÙÇÉ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£
Àé¾¼¡¡¤Ç¡¢»ä¤¬¥´¥¸¥éÇÉ¤Ç¡¢·¯¤Ï¥¬¥á¥éÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¥Ï¡¼¥ÉÏ©Àþ¤È½À¤é¤«¤¤Ï©Àþ¤ß¤¿¤¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Àé¾¼¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥´¥¸¥é¤Î¤É¤³¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Í¡£Æó¿Í¤Ç¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¥´¥Ã¥³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¡²è¤âÉÁ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÁÒ¸Ë¤òÃµ¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Ì¡²è¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ê¤È¥Þ¥ó¥¬¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ë¡£
Àé¾¼¡¡»¨¤À¤è¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤ï¤ê¤È°ì½ï¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡£
Àé¾¼¡¡¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆÉ¤à¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤éÉÁ¤±¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó1¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡8¥ß¥ê¤ò¿¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤³¤¦¤¤¤¦Ì¡²è¤Ç¤ªÏÃ¤òºî¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÄÉã¤Î8¥ß¥ê¥«¥á¥é¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±Ç²è¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë
ÏÂºÈ¡¡¤½¤ì¤Ç8¥ß¥ê¤È¤Î½éÁø¶ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Àé¾¼¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢ËèÇ¯²ÆµÙ¤ß¤Ë²æ¡¹¤À¤±Ä¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÁÄÉã¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë8¤Î¥«¥á¥é¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
ÏÂºÈ¡¡¡Ö¤¢¡¢8¥ß¥ê¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç±Ç²è¤¬ºî¤ì¤ë¡×¤È¤Ò¤È²Æ¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯¤Ç¡¢ÏÂºÈ¤¬4Ç¯¡£¡Ø»à°øÉÔÌÀ»ö·ï¡Ù¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤ÏÊÔ½¸¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤éÁ´Éô½çÈÖ¤Ë»£¤Ã¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
Àé¾¼¡¡¤Ç¡¢»£¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½Áü¤Ë½Ð¤·¤¿¤é²¿¤â±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£
ÏÂºÈ¡¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥«¥á¥é²°¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½Áü¤·¤Æ¤â²¿¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÆÍ¤ÃÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÆþ¤ìÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤º¤Ã¤È¶õ²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
ÏÂºÈ¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¤¬1ËÜ3Ê¬20ÉÃ¤·¤«²ó¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤Îµ¿Ìä¤â»ý¤¿¤º¤Ë±ä¡¹¤È²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤ì¤Ï¸¸¤ÎÂè°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¸ÞÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë8¥ß¥ê¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡±î¤ÎÏÇÀ±¥Þ¥¹¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤Í¡£
Àé¾¼¡¡¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤È¤«¤Î¸å¤í¤Ë¹¹ð¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾®Àî¥´¥à¤È¤¤¤¦¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÄÌÈÎ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥ê¥é¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÇã¤Ã¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¥¹¥¡¼¥¦¥§¥¢¤òÃå¤Æ¤½¤ì¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¿Í¤Ë¤·¤Æ¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¾¯Ç¯¤¬±§ÃèÁ¥¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤ëÏÃ¡£
Àé¾¼¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¡£±§Ãè¿Í¤¬Èô¹Ôµ¡¤òÄÆÍî¤µ¤»¤ÆÁ¥¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿±§Ãè¿Í¤¬¡¢¡Öº£¡¢¤Ê¤ó¤«¸÷¤Ã¤¿¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¡×¤È¤«¸À¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÏÇÀ±¤Ç¤ÏÇúÈ¯¤È¤«Ç³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿100±ß¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ±§Ãè¿Í¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥ï¡Á¥Ã¡×¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°Â°×¤ÊÏÃ¡£
Àé¾¼¡¡¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÏÂºÈ¡¡¥ª¥Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
Àé¾¼¡¡»ä¤¬¾®³Ø¹»6Ç¯¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤¿¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£
ÏÂºÈ¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÃ»£¥·¡¼¥ó¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£»æÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤¿³¤¤Î¾å¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Õ¤é¤ï¤¢¹æ¡Ê¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼Á¥¡Ë¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÄà¤ê»å¤ÇÄß¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ÅöÁ³²ÐÌô¤Ê¤ó¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÆ¬¤ò½¸¤á¤Æ²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ¡£
ÏÂºÈ¡¡¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¤È¼è¤ê½Ð¤¹¡Ë
Àé¾¼¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÂºÈ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢À½ºî¡¢ÊÔ½¸¡¢Ï¿²»¡¢Áª¶Ê¡¢»£±Æ¡¢¾®ÃæÀé¾¼¡£¤Ç¡¢À½ºî¡¢µÏ¿¡¢¼ç±é¡¢½õ´Æ¤¬ËÍ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤ë¡£
Àé¾¼¡¡¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÂºÈ¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï·ë¹½Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡£¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥ÈÃå¤Æ¡£
Àé¾¼¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ2¤Ê¤ó¤À¤è¡£
½é¤á¤Æ¤Î¾å±Ç¤Ï¶µ²ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½Ë²ñ
ÏÂºÈ¡¡¤³¤ì¤ò¾å±Ç¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©
Àé¾¼¡¡¾å±Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ÏÂºÈ¡¡¶µ²ñ¤ÎÆüÍË³Ø¹»¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½Ë²ñ¤Ç¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤ì¤Ï2ºîÌÜ¤Î¡ØÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡Ù¤À¤è¡£
ÏÂºÈ¡¡¡ØÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡Ù¤ÏÊ»±Ç¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÏÂºÈ¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¶µ²ñ¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤À¤±¾å±Ç¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½¡¶µ±Ç²è¤òÂ¨ÀÊ¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¾å±Ç¤·¤¿¡£
Àé¾¼¡¡¤Ò¤É¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¡ØÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡Ù¤Î»þ¤«¤é¥³¥Þ»£¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¡£¿Í´Ö¤¬ÅÚ¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ïº½¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¤ÏÀÚ¤ê»æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
Àé¾¼¡¡¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
ÏÂºÈ¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼8¥ß¥ê¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤«¤é±Ç²è¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ó¤À¤í¤¦¡©
Àé¾¼¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ø¾®·¿±Ç²è¡Ù¤È¤¤¤¦8¥ß¥ê¤Î»¨»ï¤¬Åö»þ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÈÆÃ»£¡×¡ÊÃí1¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÌºý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í·¤Ó¤Î±äÄ¹¤Ç»£¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡£
Àé¾¼¡¡Í·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Í¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¾Íè¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¡£
ÏÂºÈ¡¡»×¤Ã¤Æ¤¿¡©
Àé¾¼¡¡¤¦¤ó¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·è°Õ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÏÂºÈ¡¡ÅöÁ³¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
Àé¾¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£²¿¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎµðÂç¤Ê±§ÃèÁ¥¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë
ÏÂºÈ¡¡¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£Åª¤Ë¤Ï¼¡¤Ï¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡Ê1976¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·»µ®¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Àé¾¼¡¡¤¤¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼çÂÎ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤³¤Î¥¯¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬76Ç¯¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Ãæ2¤Ç¡¢·»µ®¤¬Ãæ3¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤ÎÊÕ¤ÇÃç¤¬°¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¡£
ÏÂºÈ¡¡¹çºî¤Ï¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÈÊÌ¡¹¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¤±¤É¡£Ãæ³Ø¤«¤éÊÌ¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤·¡£
Àé¾¼¡¡¤½¤¦¡£»ä¤¬À®¾ë³Ø±à¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÀ®ìþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ÏÂºÈ¡¡·»µ®¤Ï¹â1¤Ç¡ØÃÏµå¤«¤é¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ê1977¡Ë¤È¤¤¤¦SF±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±§ÃèÁ¥¤¬¤É¤³¤«¤ÎÏÇÀ±¤ËÉÔ»þÃå¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©
Àé¾¼¡¡ÏÃ¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»£¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÎÎÐÃÏ¤Ç¡¢±§ÃèÁ¥¤Î¥ß¥Ë¥¢¥Á¥å¥¢¤òÍ§Ã£¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê1977¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤³¤ì¤Ï77Ç¯¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡ÙÆüËÜ¸ø³«¤ÎÁ°¤À¤Í¡£
Àé¾¼¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î±ÇÁü¤Ï1Ç¯Á°¤«¤é¤µ¤ó¤¶¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£
Àé¾¼¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ÎµðÂç¤Ê±§ÃèÁ¥¤¬±ä¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡£
ÏÂºÈ¡¡¡ØSingle8¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇËÍ¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¤¬±Ç²è¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®Ãæ·»Äï¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¡£
Àé¾¼¡¡ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬À¤¤ÎÍý¡Ê¤³¤È¤ï¤ê¡Ë¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ó¤À¤è¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¦¥ë¥È¥é¥Û¡¼¥¯¤È¤«¥Þ¥¤¥Æ¥£¹æ¤È¤«¸«¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËµðÂç¤Ê±§ÃèÁ¥¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Î¸å¡¢·»¤¬ºî¤Ã¤¿¼«¼ç±Ç²è¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿º¢¤Î¤³¤È¡¢·»Äï¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿Ê¿À®¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£Â³¤¤Ï½ñÀÒÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢¾®Ãæ·»Äï¤Î²ñ¼Ò¡¦Bear Brothers¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëºÊ¡¦ÌÀ»Ò¤¬Ê¹¤¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¼«¼ç±Ç²è¤ÎÏÃ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡Û
Ãí¼á
1¡Ë¥¢¥Ë¥á¤ÈÆÃ»£¡¡8¥ß¥ê±Ç²è¤ÎÀìÌç»ï¡Öl¾®·¿±Ç²è¡×¤ÎÊÌºý¡ÖHigh Technic Series 5¡×¤È¤·¤Æ1970Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¾®Ãæ ÏÂºÈ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë