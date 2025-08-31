2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡×¡¡Âè1°Ì¤Ï¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¾¾ËÜ½á¡ª
¡¡Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ë¤¹¤®¤ëÆü¤¬Â³¤¯¤³¤Î²Æ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤¤¤¤¿Éô²°¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤àÌë¤Ï¡¢¹ó½ë¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤À¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Âè1°Ì¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ½á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2025Ç¯8·î21Æü¡Á8·î25Æü¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö2025Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ø±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2¿Í¤Þ¤Ç¡£1671Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¾¾ËÜ½á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸¤À¡£¸½ºß¡¢Â¡´ï¤´¤È¤Ë18¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤½¤ÎÀìÌç°å¤¿¤Á¤¬¿Ç»¡¡¦¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î°åÎÅ³¦¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢Â¡´ï¤ä´µ¼Ô¤ÎÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´µ¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÈÄí´Ä¶¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤ÆÄÌ¤ê¡ÈÁí¹çÅª¤Ë¡É¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹âÆñÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤³¤Ê¤¹¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½Ö»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«È´¤¯Ä¶Å·ºÍÅªÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆÁ½Å¤ÎÉð´ï¤Ï¡ÈÌä¿Ç¡É¡£´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤¦¤½¤ò¸«È´¤¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¡×¤ä¡ÖÌ¿¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤µß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ËÄ©¤à¾¾ËÜ¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î°å»ÕÌò¡£ÆÁ½Å¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë´µ¼Ô¤ä¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯°å»Õ¤é¤Ø¤Î²¹¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ËèÏÃÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¡£¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÄË¤ß¤ä¿É¤µ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¿·ÎÎ°è¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸¶ºî¤ÎÆÁ½ÅÀèÀ¸¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¾¾½áÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¾¾ËÜ½á¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÈà¤ÎÀÅ¤«¤Ê±éµ»¤¬À÷¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2025Ç¯8·î21Æü¡Á8·î25Æü¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö2025Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ø±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç±éÇÐÍ¥¡Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2¿Í¤Þ¤Ç¡£1671Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÆñÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤³¤Ê¤¹¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½Ö»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«È´¤¯Ä¶Å·ºÍÅªÆ¬Ç¾¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆÁ½Å¤ÎÉð´ï¤Ï¡ÈÌä¿Ç¡É¡£´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤¦¤½¤ò¸«È´¤¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¡×¤ä¡ÖÌ¿¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤µß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ËÄ©¤à¾¾ËÜ¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î°å»ÕÌò¡£ÆÁ½Å¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë´µ¼Ô¤ä¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯°å»Õ¤é¤Ø¤Î²¹¤«¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ËèÏÃÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¡£¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÄË¤ß¤ä¿É¤µ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¿·ÎÎ°è¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸¶ºî¤ÎÆÁ½ÅÀèÀ¸¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¾¾½áÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¾¾ËÜ½á¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤ËÈà¤ÎÀÅ¤«¤Ê±éµ»¤¬À÷¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£