¡Ö·ûË¡È½ÃÇ¡×¤¬·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¤Ç¤âÆ³Æþ¤¹¤Ù¤!?¡Ä¥É¥¤¥Ä¤Ç¼ÂºÝ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ûË¡ºÛÈ½½ê¡×¤È¡ÖÃê¾ÝÅª°ã·û¿³ººÀ©¡×¤È¤Ï
¡ÖºÛÈ½´±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Îä¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¸øÀµ¡¢ÃæÎ©¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¡¹¤òÁÛµ¯¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤è¤¦¤ÊºÛÈ½´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½´±¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö»ö·ï½èÍý¡×¤Ë¿Ô¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Áá¤¯¡¢¤½¤Ä¤Ê¤¯¡¢»ö·ï¤ò¡Ö½èÍý¡×¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¡£½îÌ±¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÊ¶Áè¤Ê¤É¤ÏÃ¸¡¹¤È½èÍý¤¹¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¾¯¤ÎÑÍºá»ö·ï¤Ê¤ÉÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¸¢ÎÏ¤äÀ¯¼£²È¡¢Âç´ë¶ÈÅù¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤¿Ãá½ø°Ý»ý¡¢¼Ò²ñËÉ±Ò¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¡£
ºÛÈ½´±¤ò33Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò¤â¤ÄÂç³Ø¶µ¼ø¤È¤·¤ÆË¡³Ø¤Î¸¢°Ò¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¥ÌÚ»á¤¬½é¤á¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Ì¾Ãø¡ØÀäË¾¤ÎºÛÈ½½ê¡Ù (¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ)¤«¤é¡¢¡ÖÌ±¤ò¶ò¤«¤ËÊÝ¤ÁÂ³¤±¡¢»ÙÇÛ¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ØÀäË¾¤ÎºÛÈ½½ê¡Ù Ï¢ºÜÂè82²ó
¡Ø¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ÊË¡À©ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤òÄÉ¤¤È´¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©¡×¡ÄË¡Áâ°ì¸µÀ©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤ä»ÊË¡¤ÎÌ±¼ç²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»ÊË¡¤Î»Ñ¡×¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
ÆüËÜ¤Î»ÊË¡¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï
ÆüËÜ¤Î»ÊË¡¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÛÈ½´±À©ÅÙ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²þ³×¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ûË¡È½ÃÇ¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë·ûË¡È½ÃÇ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÊÌÅª¤ÊÁÊ¾Ù·Á¼°¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Î¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¡¢¤Þ¤¿¡¢ºÛÈ½´±¤ÎÇ¤Ì¿¡¢Áª½Ð¤Î¤¢¤êÊý¤¬Å¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä·¿¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÎÀßÃÖ¤â1¤Ä¤ÎÊý¸þ¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
·ûË¡È½ÃÇ¤Ï¡¢²ÁÃÍÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¾òÊ¸²ò¼á¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÄÌ¾ï¤ÎË¡ÅªÈ½ÃÇ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤±¤ë·ûË¡È½ÃÇ¤¬¤¤ï¤á¤ÆÄãÄ´¤Ê¤Î¤Ï¡¢Âè4¾Ï¤ÇÏÀ¤¸¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬·ûË¡È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤¦¤ë¾ì¹ç¤ò¤ß¤º¤«¤éÈó¾ï¤Ë¶¹¤¯¸ÂÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤¿¤Á¤¬·ûË¡¾å¤ÎÏÀÅÀ¤Î¼è°·¤¤Êý¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤ò·É±ó¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤Þ¤¿Â¸ºß¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¾×·â¤ÎÌ¾Ãø¡ØÀäË¾¤ÎºÛÈ½½ê¡Ù¤«¤é10Ç¯¡£¸µ¥¨¥ê¡¼¥ÈÈ½»ö¤Ë¤·¤ÆË¡³Ø¤Î¸¢°Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¥ÌÚÈæÏ¤»Ö»á¤Î¿·ºî¡¢¡Ø¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎË¡°Õ¼±¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÁýºþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±Àº§¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡©¡×¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¡©¡×¡ÖÑÍºá¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡Ø¿Í¼Á»ÊË¡¡Ù¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÈÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎÄäÂÚ¤Èº®ÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¤³¤ì¤éÆñÌä¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¸°¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¤é¤Î¡ÖË¡°Õ¼±¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡¤È¼Ò²ñ¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿À¥ÌÚ»á¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¸°¤Ï¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡È½ÃÇ¤òÀìÌçÅª¤Ë¹Ô¤¦ºÛÈ½½ê¤òÄÌ¾ï¤ÎºÛÈ½½ê¤È¤ÏÊÌ¤ËÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ûË¡È½ÃÇ³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î1¤Ä¤ÎÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤â¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ë¶á¤¤µ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç·ûË¡È½ÃÇ¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÊË¡À©ÅÙ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÃê¾ÝÅª°ã·û¿³ºº¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ê»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ë·ëÏÀ¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê·ûË¡È½ÃÇ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎºÛÈ½½ê¤Î¤ä¤êÊý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅªÃê¾ÝÅª¤Ê°ã·û¿³ºº¤Î¸¢¸Â¤òºÛÈ½½ê¤ËÇ§¤á¤ë¤ä¤êÊý¡Ë¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¿¯³²¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëË¡Îá¤ä¹Ô°Ù¤¬¤¤Á¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ±¼çÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢Âç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¾×·â¤ÎÌ¾Ãø¡ØÀäË¾¤ÎºÛÈ½½ê¡Ù¤«¤é10Ç¯¡£¸µ¥¨¥ê¡¼¥ÈÈ½»ö¤Ë¤·¤ÆË¡³Ø¤Î¸¢°Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¥ÌÚÈæÏ¤»Ö»á¤Î¿·ºî¡¢¡Ø¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎË¡°Õ¼±¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÁýºþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±Àº§¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡©¡×¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¡©¡×¡ÖÑÍºá¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡Ø¿Í¼Á»ÊË¡¡Ù¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÈÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎÄäÂÚ¤Èº®ÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¤³¤ì¤éÆñÌä¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¸°¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¤é¤Î¡ÖË¡°Õ¼±¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡¤È¼Ò²ñ¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿À¥ÌÚ»á¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°²ó¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ÊË¡À©ÅÙ¤ÏÆüËÜ¤òÄÉ¤¤È´¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©¡×¡ÄË¡Áâ°ì¸µÀ©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤ä»ÊË¡¤ÎÌ±¼ç²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»ÊË¡¤Î»Ñ¡×¤È¤Ï