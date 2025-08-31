1944Ç¯7·î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂ¼¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡ÄºÇ¸å¤ÎÆü¤Îµ²±
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Ä«Á¯¤Î¿Í¤¿¤Á
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼³«»Ï¤«¤é¡¢°ì¸À¤âÈ¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã£Èþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡¡°û¤à¤«¤¤¡×¤È¸Æó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê¤ÎÎÐÃã¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÉã¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÜÅª¤Ï¤â¤¦²Ì¤¿¤»¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ÅÁð¤ÇÃ£Èþ¤Ë´é¤ò¸þ¤±¤¿¡£Ã£Èþ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¡¢¤È¤¤¤¦»ÅÁð¤ò¤·¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1944Ç¯7·î¡£3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÂ³«¤ÎÁ¥¤¬Î²²«Åç¤òÈ¯¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎÁ¥¤Ë¸Æó¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯µ¢ÅçÌäÂê¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±ÁÂ³«¤ÎÆü¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÁÂ³«Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸Æó¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµ²±¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Èô¹Ô¾ìÀ°È÷ºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËÎ²²«Åç¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿Ä«Á¯¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡ÖÄ«Á¯¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥È¥ó¥¬¥é¥·¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤µ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ÅçÌ±¤Î²È¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£Äí¤Î¼þ¤ê¤Ë¥È¥ó¥¬¥é¥·¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¢¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤Í¡¢Ä«Á¯¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤Í¤¨¡£Ä«Á¯¤Î¿Í¤¬ÅçÌ±¤ÎÈª¤ËÍè¤Æ¼è¤ë¤ÈÅ¥ËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤µ¡¢¤½¤ì¤³¤½·³¤ËÊ¬¤«¤ë¤ÈÄ«Á¯¿Í¤¬Ä¥¤êÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢Ä«Á¯¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÉã¤¬¤è¤¯¤Í¤¨¡¢¥È¥ó¥¬¥é¥·¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢Ä«Á¯¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÊÁÂ³«¡ËÁ¥¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«Á÷¤ê¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×
¸Æó¤Î¿ÆÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«Á¯¤Î¾¯Ç¯¥Á¥å¡¼¥³¥ä°Ê³°¤Ë¤âÂçÀª¤ÎÄ«Á¯¿Í·³Â°¤¬ÅçÌ±¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤âÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶Ã¤¤¤¿»ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¸Æó¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ«Á¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï92ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ò¿ÆÉã¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ³¤´ß¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢±ó¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÄ«Á¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤Í¡£¡Ø¥ï¥¿¥·¥¬¥ä¥ë¥è¡Ù¤Ã¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Í¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
